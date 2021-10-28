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İstanbul Sözleşmesi

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kısaca İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinmektedir. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmıştır.

DW Türkçe'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor 28.10.2021

Şebnem Şirin'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, "öldürülen ben olabilirdim" derken, erkek şiddetine karşı mücadeleyi sürdürecekleri mesajı veriyorlar.

DW Haber - 20.10.2021 20.10.2021

DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.
La maman de Ceyda Yüksel, Filiz Demiral, est présente au milieu du cortège de la plateforme Nous mettrons fin aux féminicides qui rejoint le grand rassemblement du 19 juin dernier à Istanbul pour manifester contre le retrait de la Convention d'Istanbul. Sur les pancartes est écrit : Nous n'abandonnerons pas la Convention d'Istanbul. Filiz Demiral, Mutter einer ermordeten Frau Autorin: Marie Tihon / Hans Lucas (bei Hans Lucas handelt es sich um eine französische Agentur aber wir haben von der Autorin das Nutzungsrecht bekommen... zur Not reicht ihr Name)

Avrupa Adalet Divanı: AB İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayabilir 06.10.2021

Avrupa Parlamentosu'nun görüşüne başvurduğu Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerin onaylamasını beklemeden İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayabileceğini bildirdi.

Turkish police use water cannons and tear gas to disperse teachers as they make their way to Kizilay Square in the capital Ankara, to demonstrate against the Justice and Development Party (AKP) government's education policy, on December 20, 2014. Dozens of demonstrators were arrested as they protested, angry by the interventions of the Islamic-rooted Justice and Development Party (AKP) in the Turkish education system which they allege have undermined the country's secularity. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'li yıllar: Temel haklar nasıl etkilendi? 15.08.2021

Türkiye 20 yıl önce nasıl bir demokrasi ve insan hakları ortamına sahipti? AKP iktidara geldikten sonra bu tablo ne yönde değişti, hangi kırılma noktaları yaşandı? İnsan hakları savunucuları DW Türkçe için değerlendirdi.
Frauen in Türkei protestieren gegen Austritt aus Istanbul-Konvention (c) Fatima Çelik / DW

"Şahsım" ülkesinin kadınları 04.07.2021

Kadını aile düzenine girmezse, anne olmazsa eksik gören, kurduğu bakanlığa Kadın Bakanlığı bile diyemeyen bir iktidarın eylem planına kadınlar neden inansın? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

People participate in a protest against Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention, an international accord designed to protect women, in Istanbul, Turkey, July 1, 2021. REUTERS/Murad Sezer

Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto etti 01.07.2021

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto eden kadınlar İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıktı. Kadınlar "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bizim için bitmedi" yazılı pankart taşıdı.
12/03/2021 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR İSTANBUL DHA. Türkischer Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Reformen für Wirtschaft gekündigt. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, Alle Rechte sind für DW frei.

Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz 01.07.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir" dedi.
Members of KCDP (We Will Stop Femicides Platform - Kadin Cinayetlerini Durduracagiz Platformu) hold placards reading 'stop femicide' and 'We will enforce the Istanbul convention', during a protest for a better implementation of the Istanbul Convention and the Turkish Law 6284 for protection of the family and prevention of violence against women, in Ankara on November 22, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Af Örgütü: Türkiye kadın haklarında saati 10 yıl geriye aldı 01.07.2021

Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararı yürürlüğe girdi.
Council of State (Danıştay) in Turkey, August 2019

Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin feshinde yürütmeyi durdurma talebini reddetti 29.06.2021

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
Women and LGBTQI activists organized a protest against Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention in Istanbul, Turkey on June 19, 2021. According to a presidential decree published earlier this year, Turkey withdrew from Istanbul Convention, a treaty on preventing violence against women and domestic violence which was signed in 2011. The protesters demanded Istanbul Convention to be put back into effect immediately. (Photo by Erhan Demirtas/NurPhoto)

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz çünkü karar yok hükmünde" 29.06.2021

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ancak kadın hareketi, çekilme kararının hukuksuz olacağı gerekçesiyle sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecek.

DW Haber - 28.06.2021 28.06.2021

Onur Yürüyüşü'ndeki görüntüleri sosyal medyada Madonna tarafından da paylaşılan Alman sanatçı Georgi, İstanbul'da yaşadıklarını DW Haber'e anlattı. İstanbul Sözleşmesi: "Yok hükmünde kararla, sözleşmeden çıkarılıyoruz". AYM'den 125 bin KHK'lıyı ilgilendiren karar. Atatürk Havaliman saldırısının 5'inci yıl dönümünde IŞİD Türkiye için hâlâ tehdit mi?
Protesters chant slogans during a demonstration in Istanbul,Saturday, March 27, 2021 against Turkey's withdrawal from Istanbul Convention, an international accord designed to protect women from violence. The Istanbul Convention states that men and women have equal rights and obliges national authorities to take steps to prevent gender-based violence against women, to protect victims and to prosecute perpetrators. Conservative groups and some officials from Turkeys President Recep Tayyip Erdogan's Islamic-oriented ruling party take issue with these terms, saying they promote homosexuality. (AP Photo/Emrah Gurel)

İstanbul Sözleşmesi için çağrı: "Sen de ses ver" 27.06.2021

Sanatçı ve gazeteci kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkılmasına günler kala sosyal medyada kampanya başlattı. Ünlü isimler, "#İstanbulsözlesmesihepimizin demek için sen de ses ver" çağrısı yapıyor.
Protesters chant slogans during a demonstration in Istanbul,Saturday, March 27, 2021 against Turkey's withdrawal from Istanbul Convention, an international accord designed to protect women from violence. The Istanbul Convention states that men and women have equal rights and obliges national authorities to take steps to prevent gender-based violence against women, to protect victims and to prosecute perpetrators. Conservative groups and some officials from Turkeys President Recep Tayyip Erdogan's Islamic-oriented ruling party take issue with these terms, saying they promote homosexuality. (AP Photo/Emrah Gurel)

Yorum: İstanbul Sözleşmesi yaşatır 12.05.2021

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Avrupa'daki kadınların hayatlarını korumanın bir aracı olarak, İstanbul Sözleşmesi'nin geçen 10 yılda her zamankinden daha önemli hâle geldiği görüşünde.

DW Haber - 11.05.2021 11.05.2021

Mescid-i Aksa: "Türkiye'nin sert tavrının 2 nedeni var", İkizdere: "Bakan'a bir kelime dedik 2.'de kendini anlatmaya başladı", turizm çalışanlarının yeni sıkıntısı, İstanbul Sözleşmesi 10 Yaşında: "Hükümet artık 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede yokum' diyor."

Die deutsche Botschaft in Ankara, aufgenommen am Dienstag (19.10.2010). Foto: Rainer Jensen dpa | Verwendung weltweit

Büyükelçiliklerden İstanbul Sözleşmesi açıklaması 11.05.2021

İstanbul Sözleşmesi'nin 10’uncu yıldönümünde 19 ülkenin Ankara'daki dış temsilciliği Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.
Members of KCDP (We Will Stop Femicides Platform - Kadin Cinayetlerini Durduracagiz Platformu) hold placards reading 'stop femicide' and 'We will enforce the Istanbul convention', during a protest for a better implementation of the Istanbul Convention and the Turkish Law 6284 for protection of the family and prevention of violence against women, in Ankara on November 22, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında: "Eşitliği sindiremediler" 11.05.2021

Bugün, İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 10'uncu yılı. Türkiye, Mart ayında sözleşmeden çekildiğini duyurdu. Kadın örgütleri, hükümetin bu kararla kadına karşı şiddetle mücadeleden vazgeçtiği görüşünde.
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