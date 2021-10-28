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Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kısaca İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinmektedir. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmıştır.
DW Türkçe'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.
Onur Yürüyüşü'ndeki görüntüleri sosyal medyada Madonna tarafından da paylaşılan Alman sanatçı Georgi, İstanbul'da yaşadıklarını DW Haber'e anlattı. İstanbul Sözleşmesi: "Yok hükmünde kararla, sözleşmeden çıkarılıyoruz". AYM'den 125 bin KHK'lıyı ilgilendiren karar. Atatürk Havaliman saldırısının 5'inci yıl dönümünde IŞİD Türkiye için hâlâ tehdit mi?