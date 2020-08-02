 İstanbul Sözleşmesi karşıtı platformdan açıklama: Çekiliyoruz | TÜRKİYE | DW | 04.08.2020

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TÜRKİYE

İstanbul Sözleşmesi karşıtı platformdan açıklama: Çekiliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi yönünde rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu "mayınlı alana girdiğini fark ederek" geri adım attı. Platform "artık bu konudan çekildiğini" duyurdu.

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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi için geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu, artık "herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağını" açıkladı.

Onursal başkanlığını ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ın yaptığı Türkiye Düşünce Platformu'nun açıklamasında, "En son hazırladığımız İstanbul Sözleşmesi'nin sakıncalı yönlerine dikkat çeken ve yerine kendi değerlerimize uygun bir tasarı öneren raporumuz ile mayınlı alana girdiğimizi fark ettik" denildi.

Açıklamada, "Bu sözleşmeyi hem savunanlarının ve hem de karşısında olanların bundan sonra bir araya gelmeleri mümkün değildir. Türkiye Düşünce Platformu olarak üzerimize risk alarak çözüm için çalıştık fakat hiç bir taraf bu çalışmalara özveri ile yaklaşmadı ve bir dua dahi alamadık. Bu sözleşmenin tarafında ve karşısında olan her iki kesimin çözüm üretemediklerinden gelecekte bunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyacaktır. Biz platform olarak artık bu konudan çekiliyoruz, herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağız çünkü çok yorulduk, yıprandık, yapacağımız diğer hayırlı işlere enerjimiz kalmıyor" ifadesi kullanıldı.

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İstanbul Sözleşmesi kadınları nasıl koruyor?

Dilipak'ın hakareti

Açıklamada, Türkiye Düşünce Platformu yöneticilerinden Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar hakkında sarf ettiği hakaret içerikli sözlere de değinildi:

"Platformumuz istişaresinde, yönetiminde bulunan değerli zevatın bu konudaki bireysel çalışmaları platformu bağlamaz, kendilerinin şahsi fikirleridir buna saygı duyarız. Ayrıca üyelerimizin de bu konuda menfi ve müspet yorumları olabilir bu yorumlar da platformu bağlamaz."

Yeni Akit yazarı Dilipak İstanbul Sözleşmesi'ni savunanları "fahişe" diye nitelemişti. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen ve bu konuda hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi, 2014 yılında yürürlüğe girdi. Ancak AKP içerisinde Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesi gerektiği yönünde görüşler ortaya atılmasının ardından sözleşme son dönemde yeniden gündeme geldi. Bu kesim, sözleşmenin Türkiye'deki "aile yapısına zarar vereceğini" savunuyor.

DW/CÖ,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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