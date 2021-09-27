İstanbul Interpol başkanlık seçimine hazırlanıyor

Interpol'ün başkanlık seçimi 23-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Adaylardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Tümgeneral Ahmed Nasır el-Reisi. 2015’te ülkesinde İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan el-Reisi, kötü muamele ve işkence iddialarından sorumlu tutuluyor.

BAE'de 2018 ve 2019 yıllarında keyfi gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldıklarını iddia eden Matthew Hedges ve Ali Ahmad ile avukatları İstanbul’da basın toplantısı düzenledi.

Bir de Interpol'de reform yapılması yönünde talepler var. Başkanlık seçimi öncesi 45 sivil toplum örgütü ile 19 tanınmış insan hakları aktivisti bu yönde bir çağrı yaptı.

Burcu Karakaş

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