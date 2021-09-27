 İstanbul Interpol başkanlık seçimine hazırlanıyor | Türkiye | DW | 22.11.2021

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Türkiye

İstanbul Interpol başkanlık seçimine hazırlanıyor

İstanbul, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol’ün başkanlık seçimlerine ev sahipliği yapacak. Ancak tartışmalı bir aday nedeniyle seçimin sıkıntılı olması bekleniyor. Bir diğer tartışma konusu ise Türkiye ile ilgili. Türk hükümetinin, yurt dışındaki muhalifleri yakalayabilmek için Interpol'ü istismar ettiği öne sürülüyor.

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Interpol'ün başkanlık seçimi 23-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Adaylardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Tümgeneral Ahmed Nasır el-Reisi. 2015’te ülkesinde İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan el-Reisi, kötü muamele ve işkence iddialarından sorumlu tutuluyor. 
BAE'de 2018 ve 2019 yıllarında keyfi gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldıklarını iddia eden Matthew Hedges ve Ali Ahmad ile avukatları İstanbul’da basın toplantısı düzenledi. 

Bir de Interpol'de reform yapılması yönünde talepler var. Başkanlık seçimi öncesi 45 sivil toplum örgütü ile 19 tanınmış insan hakları aktivisti bu yönde bir çağrı yaptı.

 

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

Multimedya Bölümü

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