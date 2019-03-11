 İstanbul Havalimanı′na taşınma başladı | TÜRKİYE | DW | 05.04.2019

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TÜRKİYE

İstanbul Havalimanı'na taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma başladı. Toplam 47 bin ton malzemenin 45 saatte taşınması planlanıyor.

Istanbul Airport Luftaufnahme (IGA )

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek taşınma operasyonu başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren diğer havayolu şirketlerine ait malzeme ve araçları taşıyan tırlar apronda yüklenerek, İstanbul Havalimanı'na naklediliyor. 

Taşınmada toplam 47 bin ton malzemenin 686 tır ile İstanbul Havalimanı'na taşınacağı bildirildi. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapıyor. Taşınma sırasında bazı yollar trafiğe kapanacak. 

Ayrıca taşınma operasyonu sırasında iki havalimanı arasında 40 kilometrelik güzergah üzerinde acil durum için yardım istasyonları kurulduğu bildirildi.

6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek.

6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek.

İlk ve son sefer

Taşınma süresince 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 6 Nisan saat 02.00'den saat 14.00'e kadar 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini yapacak. Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek, 12 saatlik kapalılık döneminden sonra THY ilk uçuşunu, 6 Nisan saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapacak. Taşınma sırasında iki havalimanının beraber kapasitesi ise saatlik iniş ve kalkış toplam 70 uçak olarak belirlendi.

6 Nisan saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodunun İstanbul Havalimanı'na verileceği bildirildi.

7 Nisan saat 00.00 itibarıyla, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de açılışı yapılan havalimanının 2018 yılı sonunda operasyonel olması planlanmış, ancak taşınma üç kez ertelenmişti.

DHA/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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