İstanbul Havalimanı'na taşınma 45 saatte tamamlanacak

Ekim ayında açılan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin mart ayında başlayacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de THY'nin 3 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndaki yeni adresine taşınacağını Twitter üzerinden duyurdu.

Demirören Haber Ajansı'nda da Atatürk Havalimanı'ndan taşınma işleminin 1 Mart'ta saat 03:00'te başlayacağını açıkladı. 45 saat sürmesi beklenen taşınma sürecinde iki havalimanının da azaltılmış kapasite ile çalışacağı bildirildi.

Taşınma süresinde uçuşlar nasıl olacak?

Atatürk Havalimanı, 1 Mart saat 03:00'ten itibaren 16 saat boyunca THY, Atlasglobal, Onur Havayolları'nın seferlerine açık olacak. Ardından 7 saat boyunca sadece THY yolculu seferleri yapılacak. Daha sonra ise 22 saat boyunca tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 03:00'dan itibaren 35 saat boyunca tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu sürenin ardından havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açılacak. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü Atatürk Havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal gibi taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açılacak.

Atatürk Havalimanı'nı taşıma işleminin 3 Mart TSİ 00:00'da sona erdirilmesi hedefleniyor.

DW,ÖA/EC

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