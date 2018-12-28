 İstanbul Havalimanı′na taşınma 45 saatte tamamlanacak | TÜRKİYE | DW | 21.01.2019

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TÜRKİYE

İstanbul Havalimanı'na taşınma 45 saatte tamamlanacak

Ekimde açılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci başlıyor. 1 Mart'ta başlayacak taşınma işleminin 3 Mart'ta sona erdirilmesi hedefleniyor.

Istanbul Einweihung neuer Flughafen (Reuters/M. Sezer)

Ekim ayında açılan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin mart ayında başlayacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de THY'nin 3 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndaki yeni adresine taşınacağını Twitter üzerinden duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "zafer anıtı" diye tarif ettiği İstanbul’un 3. havalimanı hizmete açıldı. Ancak 10 milyar euroluk bu dev proje, 15 milyon nüfuslu İstanbul için yeni sorunların başlangıcı olabilir. (29.10.2018)

Geldiği uçakla geri dönenler, selfieciler, yorgunluktan gözleri kızarmış işçiler, yakın takipteki yer görevlileri, devasa bir alan ve iş cinayetleri. Banu Güven, İstanbul Havalimanı’ndan izlenimlerini DW Türkçe’de yazdı. (02.11.2018)

İstanbul’un 3. havalimanının ilk etabı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda tam olarak hizmet vermeye başlayacak havalimanının "önümüzdeki 10 yıl boyunca büyümeye devam edeceğini" söyledi. (29.10.2018)

Demirören Haber Ajansı'nda da Atatürk Havalimanı'ndan taşınma işleminin 1 Mart'ta saat 03:00'te başlayacağını açıkladı. 45 saat sürmesi beklenen taşınma sürecinde iki havalimanının da azaltılmış kapasite ile çalışacağı bildirildi.

Taşınma süresinde uçuşlar nasıl olacak?

Atatürk Havalimanı, 1 Mart saat 03:00'ten itibaren 16 saat boyunca THY, Atlasglobal, Onur Havayolları'nın seferlerine açık olacak. Ardından 7 saat boyunca sadece THY yolculu seferleri yapılacak. Daha sonra ise 22 saat boyunca tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 03:00'dan itibaren 35 saat boyunca tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu sürenin ardından havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açılacak. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü Atatürk Havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal gibi taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açılacak.

Atatürk Havalimanı'nı taşıma işleminin 3 Mart TSİ 00:00'da sona erdirilmesi hedefleniyor.

DW,ÖA/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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