"Israrlı yargılama talebi Gezi'ye ilişkin takıntıya işaret ediyor"

Aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 7 sanıklı Gezi davası ile Osman Kavala'nın yargılandığı dava dosyasının birleştirilmesi sonrası ilk duruşma Cuma günü Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.

Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ekmekçi "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılanmış, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda sanıklar hakkında Şubat 2020'da suçlamalara ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Ancak kararın ardından iş insanı Osman Kavala, tahliye edilmeden 15 Temmuz soruşturması kapsamında tekrar tutuklandı.

Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu.

"Tutukluluğunun sürdürülmesi için yargılama oluşturuluyor"

İstinaf mahkemesi ise geçen Ocak ayında bu beraat kararını bozdu. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi de Şubat ayında, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla yargılandığı davanın Gezi davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Müvekkilinin tutukluluğunun devamı için çeşitli yollar arandığını savunan Kavala'nın avukatlarından Deniz Tolga Aytöre, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Biz bu yaşananları, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülebilir hale gelmesi için kitlesel yargılamalar oluşturmak olarak görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. "Osman Kavala'ya Özgürlük" inisiyatifi de duruşma öncesi "Birbirlerinden farklı eylemler, birbirlerini tanımayan kişiler arasında ilişki kurulmaya çalışılacak. Ergenekon ve Balyoz davalarında gördüğümüz bu uygulama, siyasi davalarda algı yaratmaya yarayan elverişli bir yöntem olarak ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.

"Kriminalize etme gayretleri netice vermeyecek"

Gezi davası avukatlarına göre, beraat kararının bozulması 2013 yılında ülke genelinde gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerini kriminalize etmeye yönelik bir başka girişim. Gezi dosyası avukatlarından Hürrem Sönmez, "Bu inat, bu ısrarlı yargılama talebi Gezi'ye ilişkin bir takıntıya işaret ediyor. Fakat savcılar nasıl iddianameler hazırlarlarsa hazırlasınlar, mahkemeler nasıl kararlar verirlerse versinler Gezi'nin Türkiye toplumunun müşterek hafızasındaki yeri bellidir ve bu kriminalize etme gayretlerinin bir netice vermeyeceği çok açıktır" dedi.

Avukat Deniz Tolga Aytöre de Gezi davasının "kullanışlı hale" getirildiği kanaatinde. Aytöre, "Anladığımız kadarıyla, Gezi'nin bir yerde kalması, bir yerde durması, 'Askıda Gezi' şeklinde bir düşünce var. Seçim öncesi veya sonrası, toplumda infial yaratabilecek bir dosya" diye konuştu.

Gezi davasının sanıklarından Mücella Yapıcı, iki kez beraat etmişti

Taksim Dayanışması'nın duruşma öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında söz alan, dava kapsamında yargılanan mimar Mücella Yapıcı, "Beni üçüncü kez aynı iddianame ile yargılıyorsunuz. İki kere beraat ettim, şimdi tekrar yargılayacaksınız. Tekrar yargılayacaksınız, bu bizim için onurdur" şeklinde konuştu. Dava kapsamında yeniden hakim karşısına çıkacak olan avukat Can Atalay ise "Gezi, eşitlik, özgürlük ve adaletin mümkün olduğunun işaretidir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ceza muhakemesinin tüm kurallarını ayaklar altına alarak iddianame hazırladı" dedi.

Çarşı dosyası ile birleşme ihtimali var

Geçen Nisan ayında, dosyaları ayrılmış, yurt dışında yaşayan sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyaları, istinaf mahkemesi tarafından bozulan Gezi davası ile birleştirildi. Osman Kavala dosyası ile birleşen Gezi Davası’nın bugün görülecek duruşmada Beşiktaş Çarşı Grubu'nun yargılandığı dosya ile birleştirilme ihtimali var. Beşiktaş Çarşı Grubu'nun yargılandığı davada verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Dosyanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, tutuklu müvekkilinin durumuna özellikle dikkat çekti. Aytöre'ye göre, Gezi ana davasının Beşiktaş Çarşı Grubu ile birleştirilmesi, sürecin ve dolayısıyla Kavala'nın tutukluluğunun uzamasına neden olacak. "Çarşı davasının Yargıtay kararlarına baktığınız zaman, tüm sanıkların video, kamera görüntülerinin tek tek tespit edilmesi, daha sonra onların Adli Tıp'a yollanması gibi talepler var. Bunlar, uzun soluklu davalar. Biz bu sırada tutukluyuz. Hem de başka bir suçtan tutukluyuz" dedi. Avukat Aytöre, müvekkili Kavala hakkındaki "kaçma şüphesi" iddialarına ilişkin olarak ise "Gezi dosyasında biz kaçmış olan kamu görevlililerinin topladığı delilerle yargılandık. Bu hukuksuz kararlara imza atanlar kaçar, Osman Kavala kaçmaz" sözleriyle yanıt verdi.

Burcu Karakaş / İstanbul

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