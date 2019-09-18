 İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket şartı | DÜNYA | DW | 12.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket şartı

Avrupa Adalet Divanı, İsrailli yerleşimcilerin ürettiği ve Avrupa’ya ithal edilen ürünlere özel etiket gerektiğine hükmetti. Filistinliler kararı memnuniyetle karşıladı.

Batı Şeria'da üretilen şarap

Batı Şeria'da üretilen şarap

Avrupa Adalet Divanı, İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Lüksemburg'daki mahkemenin bugün aldığı karara göre, AB'ye gönderilen meyve, sebze ve şarabın üzerinde üretildikleri yerin yazılması, İsrail’e ait bir yerleşim yerinde üretilmeleri halinde de bunun ayrıca belirtilmesi gerekiyor.

Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da faaliyet gösteren Yahudi bir kuruluş ile bir şarap üreticisinin başvurusunu değerlendirdi. Söz konusu kuruluş ile şarap üreticisi, Fransa'da 2016 yılında çıkartılan konuyla ilgili bir genelge üzerine Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. Genelge, gıda maddeleri üzerine menşeinin yazılmasını şart koşan AB yönetmeliğinin uygulanmasını öngörüyordu.

Avrupa Adalet Divanı, aldığı bu kararla uygulamaya onay vererek, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen bölgelerin uluslararası hukuk açısından İsrail'den farklı olduğuna işaret etti. Tüketicilerin yanıltılmaması için özel etiketin gerekli olduğuna hükmeden mahkeme, etik çekinceleri olan tüketicilere bu etiket sayesinde seçim yapma imkanı sağladığını ifade etti.

Filistin tarafı karardan memnun

İsrail’in işgali altındaki bölgelerden gelen ürünlere özel etiket uygulaması siyasi tartışmalara yol açıyor.

Filistin tarafı Avrupa Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladı. Filistin Kurtuluş Ordusu Genel Sekreteri Saeb Erekat, "Bütün Avrupa ülkelerini hukuki ve siyasi yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi. Erekat, bunun yanı sıra bu ürünlerin uluslararası pazarlarda yasaklanması talebinde de bulundu.

İsrail, bu bölgelerden ithal edilen ürünlere özel bir etiket yapıştırılmasını, yerleşimciler açısından ayrımcılık olarak nitelendiriyor. Ayrıca, bu uygulamanın İsrail ürünlerine yönelik boykot için bir temel oluşturabileceğini belirtiliyor.

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşlarının ardından Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Suriye’ye ait Golan Tepelerini işgal etmişti. Bu bölgeler, Birleşmiş Milletler tarafından da işgal altında olarak nitelendiriliyor. Filistinliler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hak iddia etmesine rağmen, bu bölgelerde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sayısının 600 bini geçtiği belirtiliyor.

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Netanyahu'dan Batı Şeria'da ilhak vaadi

İsrail’de Başbakan Netanyahu seçimlere bir gün kala “kazanması halinde Batı Şeria'daki yerleşimlerin ilhak edileceği" yönündeki açıklamalarını yineledi. (08.04.2019)  

İsrail AB'nin arabuluculuğunu askıya aldı

AB'nin işgal altındaki topraklardan ithal edilen tarım ürünlerinin etiketlendirilmesini istemesi İsrail hükümetini kızdırdı. (30.11.2015)  

AB ile İsrail arasında etiket krizi

AB’nin Yahudi yerleşimlerinden ithal edilen ürünlere menşe ibraz zorunluluğu getirmesi İsrail’in sert tepkisine neden oldu. (11.11.2015)  

Benzer içerik

Westjordanland israelische Soldaten Checkpoint südlich von Hebron

İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü 18.09.2019

İsrail’de Filistinli bir kadın, Batı Şeria ile Kudüs arasındaki geçiş noktalarından birinde İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Ministerpräsident Netanjahu zur Annektion des Jordantals

Netanyahu'dan yeni ilhak vaadi 16.09.2019

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinde yarın yapılacak genel seçimleri kazanması halinde El Halil'in bir kısmı ve bu bölgedeki Kiryat Arba Yahudi yerleşimlerinin ilhak edileceğini söyledi.

Israel, Jerusalem: Netanjahu hält Pressekonferenz zu Atompolitik Irans

Netanyahu’nun "ilhak" vaadine sert tepki 10.09.2019

Netanyahu, erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmeyi vaat etti. Filistin ve Arap dünyasından sert tepkiler yükseldi, BM uyardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV

AB'den İran'a yaptırım uyarısı

İngiltere, Fransa, Almanya ve AB, İran'ın Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmeye başlamasıyla kendisiyle varılan nükleer anlaşmaya aykırı hareket ettiğini belirterek bu adımından vazgeçmesini istedi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  