İsrailli gazeteci Berlin'de saldırıya uğradı

Berlin'de İsrailli bir gazeteci çalıştığı yayın kuruluşu için çekim yaptığı sırada saldırıya uğradı. Berlin'in Neukölln semtinde İsrailli gazeteci Antonia Yamin'e İbranice yayın yaptığı sırada havai fişek atıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas gazeteciye yapılan saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Maas Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli bir gazetecinin rahatsız edilmeden İbranice haberini geçememesi diye bir şey olmamalı. Almanya'da bütün gazeteciler hangi dil olursa olsun güvenle çalışabilmeli" dedi.

Gazeteci Yamin de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslında bugün işte çok güzel bir gün geçirmiştim. Ancak iki söyleşi arasında Brexit ile ilgili haber geçmem gerekti. Ancak videoda da gördüğünüz gibi Berlin Neukölln'de rahatsız edilmeden ve insanlar size havai fişek atmadan İbranice haber geçemiyorsunuz" dedi.

Yamin haber portalı Vice'a verdiği demeçte 18-19 yaşlarında göçmen kökenli dört gencin çekim yaptıkları sırada kendilerini rahatsız ederek havai fişek attıklarını, sonra da kaçtıklarını söyledi. Yamin, kameramanı Amir ve kendisinin dış görünüş itibarıyla Alman vatandaşı gibi gözükmediği, İbranice konuştukları ve mikrofonunda da İbranice yazılar bulunduğu için hedef alınmış olduğunu düşündüğünü belirtti. Gazeteci, Neukölln semtinde genelde çekim yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Berlin'in Neukölln semtinde geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını protesto gösterisinde de İsrail bayrağının yakılması tepkilere yol açmıştı.

DW/SSB,DÇÜ

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