İsrail’in yeni cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail Parlamentosu (Knesset), İşçi Partisi'nin eski lideri Isaac Herzog'u cumhurbaşkanlığına seçti. Oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alan Herzog, 26 oy alan rakibi Miriam Peretz'i geride bırakarak İsrail'in 11'inci Cumhurbaşkanı oldu. 60 yaşındaki Isaac Herzog, Temmuz ayında görevi halihazırda cumhurbaşkanlığı makamında olan Reuven Rivlin'den devralacak.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir konuşma yapan Herzog, "tüm İsraillilerin cumhurbaşkanı" olacağını ve kamplaşmanın yaşandığı ülkede yeniden birlik için mücadele edeceğini söyledi. "Şimdi köprüler kurma zamanı" diyen yeni Cumhurbaşkanı, dünya çapındaki antisemitizm ve İsrail düşmanlığıyla mücadele edeceğini vurguladı.

Almanya'dan tebrik

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "dostum" olarak nitelendirdiği Herzog'u tebrik ederek "Güvene dayalı iş birliğimizi sürdüreceğimiz için mutluyum" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da yine sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladığı Isaac Herzog'a, tüm İsrailliler adına yeni görevinde başarılar diledi.

Isaac Herzog kimdir?

9 Temmuz'da İsrail Cumhurbaşkanlığı görevini devralacak olan Isaac Herzog, 1960 yılında Tel Aviv kentinde dünyaya geldi. 1983-1993 yılları arasında İsrail'in 6. Cumhurbaşkanı olan babası Haim Herzog, İkinci Dünya Savaşı'nda Büyük Briyanya ordusunda subay olarak görev almış ve Normandiya çıkarmasına katılmıştı. İsrail tarihinin en ünlü diplomatlarından eski Dışişleri Bakanı Abba Eban'ın da yeğeni olan Herzog, ülkesinde kibar ancak karizması düşük bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Babasının Birleşmiş Milletler'deki görevi nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) İsrail'e döndükten sonra, özel gizli haber alma teşkilatı 8200'da görev alan Herzog, burada siber güvenlik biriminin yöneticiliğini yaptı. 2003 yılında İsrail İşçi Partisi'nden milletvekili olarak parlamentoya seçilen Herzog, 2005 yılında İmar Bakanı, daha sonra da sırasıyla Turizm Bakanı ve Refah Bakanı olarak kabinelerde yer aldı.

2015 seçimlerinde partisinin başbakan adayı olarak girdiği parlamento seçimlerinde Benyamin Netanyahu'ya karşı mağlup olan Herzog, Filistinlilerle barış sürecinin yeniden başlatılmasını savunuyor. 2018'den bu yana, İsrail'e göçten de sorumlu olan insani yardım kuruluşu İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanlığını yürüten Isaac Herzog evli ve üç çocuk babası.

Reuters,dpa / ET,HS

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