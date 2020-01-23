 İsrail′in Suriye′ye roket saldırılarında 23 ölü | DÜNYA | DW | 06.02.2020

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DÜNYA

İsrail'in Suriye'ye roket saldırılarında 23 ölü

İsrail'in Suriye'nin güneybatısındaki İran destekli milisleri hedef alan roket saldırılarında 8 Suriye askeri ve 15 milisin öldüğü bildirildi.

5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece düzenlenen füze saldırıları nedeniyle Suriye hava savunma sistemleri harekete geçti.

5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece düzenlenen füze saldırıları nedeniyle Suriye hava savunma sistemleri harekete geçti.

Suriye'nin güneybatısına dün gece İsrail'in gerçekleştirdiği düşünülen hava saldırılarında en az 23 kişinin öldüğü bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerden sekizinin Suriyeli asker ve 15'inin İran destekli milisler olduğunu duyurdu. Söz konusu milislerden üçünün İran vatandaşı olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu ise İsrail'in Suriye topraklarına hava saldırısı düzenlediği yönünde çıkan haberler konusunda yorum yapmadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, çarşambayı perşembeye bağlayan gece İsrail'in başkent Şam, Kuneytre ve Dera yakınlarına iki hava saldırısı düzenlediğini ve sekiz Suriye askerinin yaralandığını bildirmişti. SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait çok sayıda roketi imha ettiğine dair görüntüler yayınladı. Londra merkezli Gözlemevi ise İsrail saldırılarında bir silah deposuyla hava kuvvetlerine bağlı noktaların hedef alındığını kaydetti.

İsrail daha önce de Suriye'de, işgali altındaki Golan Tepeleri yakınındaki bölgelerde bulunan İran destekli milislere yönelik roket saldırıları düzenlemişti.

dpa/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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