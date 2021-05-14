İsrail’in son saldırılarında 26 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze'ye yönelik dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda Filistinli kaynakların bildirdiğine göre sekizi çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 50 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filistin sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıların başlamasından bu yana Gazze’de ölenlerin sayısı 47’si çocuk olmak üzere 174 oldu. Bölgedeki şiddettin tırmanması ve can kaybının artması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünkü açıklamasında, korumasız olan sivilleri ve medya kuruluşları hedef alan saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu hatırlatılarak bunların durdurulması talep edildi.

İsrail, dün düzenlediği bir hava saldırısında Gazze’de bulunan ve ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının da içinde bulunduğu 12 katlı bir binayı hedef almıştı. Binanın tamamen yıkıldığı saldırı sonrası açıklama yapan İsrailli askeri yetkililer, orada Hamas’ın askeri ve istihbarat birimlerinin ofisi bulunduğunu, bu nedenle hedef alınmasının meşru olduğunu iddia etti.

Hamas'ın ofisleri olduğuna dair kanıt yok

AP haber ajansı ise binada Hamas’a ait ofislerin yer aldığına veya Hamas’ın orada faaliyet yürüttüğüne dair kanıt olmadığını belirterek, saldırıyı kınadı.

Bu arada İsrail, Hamas‘ın gece boyunca 120 roket saldırısı düzenlediğini ve bunların büyük bir kısmının havada tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, bazılarınınsa Gazze topraklarına düştüğünü açıkladı. Roket saldırıları sırasında İsraillilerin uyarı sirenleri ile barınaklara gizlendiği belirtildi. Tel Aviv ile Beersheba’da 10 İsraillinin yaralandığı haber verildi.

İsrail’de güvenlikten sorumlu kabinenin bugün ilerleyen saatlerde toplanması bekleniyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün geç saatlerde yaptığı halka sesleniş konuşmasında operasyonun henüz bitmediğini tekrarladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu: Operasyon henüz bitmedi

AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor

İsrail ile Hamas arasında tırmanan şiddet nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanları salı günü olağanüstü şekilde toplanacak. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Twitter'den yaptığı açıklamaya göre bakanlar, konuyu düzenlenecek bir video konferansta ele alacaklar. Borrell de sivil ölümlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğuna dikkat çekti ve düzenlenecek olağanüstü konferansta AB'nin çözüme katkıda bulunmak üzere neler yapabileceği, hangi adımları atabileceği konusunda müzakere edileceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Gazze'de süren şiddetin tüm bölge için öngörülemez sonuçlara yol açabileceğini ve buna engel olunması gerektiğini söyleyen Maas "1. Roket terörüne son verilmeli. 2. Şiddet sona ermeli ve 3. İsraillilerle Filistinliler arasında iki devletli çözüm için müzakerelere geri dönülmeli" ifadelerini kullandı.

Gazze'de çatışmalar geçen pazartesi gününden bu yana hızla tırmanış kaydetti. Hamas'ın İsrail'e 2 bin 900 roket fırlattığı belirtilirken, Filistinli kaynaklar 174 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda bin 200 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olaylarda 10 İsraillinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters, AP/ ETO, EC

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