 İsrail′in hayat sigortası: Demir Kubbe | DÜNYA | DW | 14.05.2021

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DÜNYA

İsrail'in hayat sigortası: Demir Kubbe

İsrail Hamas'ın roket saldırılarına karşı 10 yıldır "Demir Kubbe" adlı hava savunma sistemi ile korunuyor. Peki sistem nasıl çalışıyor?

Roket Savunma Sistemi Iron Dome devrede

Roket Savunma Sistemi Iron Dome devrede

Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların tırmanmasının ardından sosyal medya, İsrail'in "Iron Dome" (Demir Kubbe) adlı hava savunma sisteminin etkinliğini gösterme amaçlı yüz binlerce videoyla doldu.

Özellikle Tel Aviv'e yönelik roket saldırılarının yoğun olduğu Salıyı Çarşambaya bağlayan geceye ait, sirenlerin ve patlama seslerinin duyulduğu, düzinelerce roketin gece karanlığını aydınlattığı görüntülere sosyal medyada sıkça rastlamak mümkün. Böylece halka tehlikenin o an için bertaraf edildiği mesajı verilirken, "Demir kubbe" hakkında da "İsraillilerin hayat sigortası" denilerek övgülerde bulunuluyor.

"Demir kubbe" nasıl çalışıyor?

İsrail'in 10 yıldır kullandığı hava savunma sistemi "Demir kubbe" saldırıyı, örneğin fırlatılan bir roketi tespit edebilen ve yörüngeleri ile hedeflerini hesaplayabilen bir radar ünitesi ve bir kontrol merkezinden oluşuyor. Sistem ateşleme ya da roket fırlatılmasını saniyeler içinde tespit edip bu durumu bildiriyor.

Böylece örneğin Gazze Şeridi gibi yakın bir menzilden fırlatılan roketten korunabilmek için 15 ila 90 saniyelik bir zaman kazanılmış oluyor. 

Bölgede sert çatışmalar yaşanıyor

Bölgede sert çatışmalar yaşanıyor

Sistemde ayrıca bir de savunma roketleri fırlatma aksamı bulunuyor. Bu aksam, her birinde 20 roketin bulunduğu üç veya dört parçadan oluşuyor. Savunma roketi sadece bir roketin insanların yaşadığı bir bölgeye fırlatıldığından emin olunduğunda ateşleniyor. Havada manevra kabiliyeti de olan savunma roketi, gelen rokete doğrudan çarpmıyor, yakınında infilak ederek hedefine ulaşmasını engelliyor. Ancak çarpma sonucu bölgeye düşen roket parçaları hasara neden olabiliyor.

Hava savunma sistemleri taşınabilir olduklarından farklı bölgelerde konuşlandırılabiliyor. Bu sistemden şu anda İsrail'de on adet kullanılıyor. İsrail devletine ait silah üreticisi Rafael Defence Systems tarafından üretilen sistem tek bir batarya ile orta büyüklükteki bir şehrin korunmasını sağlayabiliyor. Sistem, 70 kilometreye kadar menzile sahip roketleri yakalayabiliyor. Uzmanlara göre, tüm ülkeyi korumak için 13 sistem gerekiyor. Ancak İsrail'de farklı hava savunma sistemleri de faal. "Demir kubbe" kısa menzilli roketlere yönelik olarak kullanılıyor.

İsrail askerleri Hamas'ın roket saldırısına hedef olan Aşkelon kentinde hasar tespiti yapıyor.

İsrail askerleri Hamas'ın roket saldırısına hedef olan Aşkelon kentinde hasar tespiti yapıyor.

Sistem ne kadar başarılı?

Üretici firmaya göre sistemin başarı oranı yüzde 90. İsrail Roket Savunma Kurumu Başkanı Moşe Patel, AFP haber ajansına verdiği demeçte, on yıl önce kullanıma sokulan "Demir Kubbe"nin geçtiğimiz Ocak ayına kadar geçen sürede 2 bin 400'den fazla roketi imha ettiğini bildirdi. İsrail ordusu verilerine göre, mevcut çatışmalar sırasında Gazze Şeridi'nden İsrail'e 1000'den fazla roket atıldı, ancak bunların 200'ü Gazze Şeridi'ni terk edemeden düştü. İsrailli uzmanlar, Hamas'ın bilinçli olarak roket yağmuru stratejisi izlediğini, çok sayıda roketi bir arada atarak Demir Kubbe'yi test ettiğini ve sınırlarını zorlamayı amaçladığını düşünüyor.

Maliyeti ne kadar?

Basında çıkan haberlere göre, hava savunma sistemi ile yapılan her atış yaklaşık 66 bin euroya mal oluyor. Bu yüzden sadece yerleşim yerlerine isabet etme olasılığı bulunan roketlere müdahalede bulunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri, sistemin geliştirilmesine mali destek vermişti. ABD ayrıca İsrail'den iki adet Demir Kubbe sistemi satın aldı.

Uta Steinwehr

© Deutsche Welle Türkçe

 

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları yoğun bir şekilde devam etti. Gazze'den de Aşkelon ve Aşdod kentlerine roket atıldı. Pazartesi gününden bu yana 100’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.  

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