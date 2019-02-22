 İsrail′in Ay′a inme girişimi başarısız oldu | DÜNYA | DW | 12.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İsrail'in Ay'a inme girişimi başarısız oldu

İsrail'in Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olma teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı. 'Beresheet', Ay yüzeyine inmeden hemen önce parçalandı. Başbakan Netanyahu, "Tekrar deneyeceğiz" dedi.

Israelische Raumsonde bei Landung auf dem Mond zerschellt (Reuters/Courtesy Space IL)

Ay'a inerken parçalanan Beresheet uzay aracı tarafından çekilen fotoğraf. İsrail bayrağının altında "Küçük ülke, büyük hayaller" yazısı görünüyor

Önerdiğimiz linkler

İsrail’de Salı günü yapılan genel seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun galibiyeti garantilediği bildirildi. (10.04.2019)

İsrail’de Başbakan Netanyahu seçimlere bir gün kala “kazanması halinde Batı Şeria'daki yerleşimlerin ilhak edileceği" yönündeki açıklamalarını yineledi. (08.04.2019)

Seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya Türkiye'den tepki geldi. Ankara, Netanyahu'yu uluslararası hukuku hiçe saymakla suçladı. (07.04.2019)

İsrail yapımı uzay aracı özel Amerikan roketiyle Ay'a fırlatıldı. 'Beresheet' adlı uzay aracının 11 Nisan'da Ay yüzeyine konması planlanıyor. (22.02.2019)

İsrail'in 'Beresheet' adlı uzay aracı, Ay yüzeyine inmek üzereyken parçalandı. Uzay aracı, son inişini yaptığı sırada yeryüzündeki kontrol ekibiyle iletişimini kaybetti. Olaydan saniyeler sonra misyonun başarısız olduğu açıklandı.

İsrail Hava-Uzay Sanayii'nden Opher Doron, "Ay yüzeyine kesin olarak çarpmış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Aracın motorunun inişten kısa bir süre önce çalışmayı durdurduğu bilgisini aktaran Doron, kazanın nedeninin hala araştırıldığını kaydetti. Kazaya rağmen Ay'a kadar gelebilmiş olmalarını "müthiş bir başarı" olarak nitelendiren Doron, "Bizim aracımız, bugüne kadar Ay'a ulaşabilmiş olan en küçük ve en ucuz araçtır" dedi.

Kaza, Başbakan Benyamin Netanyahu da dahil olmak üzere bir grup kişi misyonun gidişatını izlediği sırada gerçekleşti. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Netanyahu, "Tekrar deneyeceğiz. Ay’a ulaştık ancak bir dahaki sefere daha rahat bir biçimde inmek istiyoruz" dedi.

Ortalama bir çamaşır makinesi büyüklüğünde olan araç, uzaya Şubat ayında fırlatılmıştı. Eğer misyon başarılı olsaydı İsrail, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacaktı. 'Beresheet' aynı zamanda, özel bir şirket tarafından başka bir gök cismine gönderilen ilk uzay aracı unvanını da alacaktı. Projeyi, kamu yararına faaliyet gösteren SpaceIL adlı İsrailli kuruluş finanse etmişti.

Uzay aracının içinde yüzlerce dijital kayıt ile madeni para büyüklüğündeki bir çipe kaydedilmiş İbranice Tevrat'ın da bulunduğu bir uzay kapsülü olduğu açıklanmıştı.

Aracın ismi 'Beresheet', İbranice "Doğuş" ve "Başlangıç" anlamına geliyor.

Sovyetler Birliği 1966 yılında 'Luna 9' adlı uzay aracıyla Ay'a ulaşan ilk ülke olmuş, aynı yıl ABD'nin 'Surveyor1' aracı da Ay'a başarılı bir iniş yapmıştı. 2013 yılında Çin uzay aracı 'Chang'e-3' aracı 'Yutu' adlı aracını Ay'a indirmişti.

Video izle 01:56

İsrail'in ilk Ay misyonu

DW,AP/SSB,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İsrail'in ilk Ay misyonu  

Benzer içerik

USA, Cape Canaveral: Israel schickt Raumsonde zum Mond

İsrail'den Ay'a ilk yolculuk 22.02.2019

İsrail yapımı uzay aracı özel Amerikan roketiyle Ay'a fırlatıldı. 'Beresheet' adlı uzay aracının 11 Nisan'da Ay yüzeyine konması planlanıyor.

İsrail'in ilk Ay misyonu 22.02.2019

İsrail dünyada ilk kez hükümete ait olmayan bir uzay aracını, 'Beresheet'i Ay'a gönderdi. Kamu yararına faaliyet gösteren ve projeyi finanse eden SpaceIL adlı şirketin hedefinde çocuklar var.

Illustration des Planeten Farout

Güneş Sistemi'ndeki en uzak cüce gezegen keşfedildi 18.12.2018

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde şu ana kadar bilinen en uzak cismi tespit etti. Keşfedilen cüce gezegen ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 18 milyar kilometre.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Güney Kıbrıs ve Lübnan doğal gaz anlaşması için kolları sıvadı

Güney Kıbrıs ve Lübnan, Akdeniz'de petrol ve doğal gaz keşif bölgeleri oluşturulması için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İlk sondaj kuyusunun önümüzdeki yıl sınırın Kıbrıs tarafında açılması planlanıyor.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  