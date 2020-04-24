 İsrail′e giden Pompeo′nun gündemi ilhak | DÜNYA | DW | 13.05.2020

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DÜNYA

İsrail'e giden Pompeo'nun gündemi ilhak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bugün Tel Aviv’deki temaslarında İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme planları en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

Fotoğrafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri görünüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve koalisyon ortağı Benny Gantz ile görüşecek olan Pompeo'nun temaslarındaki en önemli gündem maddesi işgal altındaki Batı Şeria topraklarının ilhak edilmesi olacak. Görüşmede, küresel koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele, bölgesel güvenlik sorunları ile İran konusunun da ele alınacağı belirtiliyor.

Küresel koronavirüs salgının başladığı Mart ayından beri ilk ülke dışı ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'deki temaslarında işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planlarını desteklediğini bir kez daha göstermesi bekleniyor. Pompeo ziyareti öncesinde "İsrael Hayom" gazetesine verdiği röportajda, ilhak planlarını "nihayetinde bir İsrail kararı" olarak nitelendirdi. Pompeo'nun daha önce yaptığı benzer açıklamalara Filistin tarafı sert tepki göstermişti.

Yeni hükümetin ilhak planları

Başbakan Benyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu yeni koalisyon hükümetinin Perşembe günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Yeni koalisyon hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı Ortadoğu Planı doğrultusunda Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlıyor.

Fotoğrafta İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump görünüyor (soldan-sağa)

İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump (soldan-sağa)

Netanyahu seçim kampanyası sırasında verdiği vaatleri, Trump'ın başkanlık dönemi sırasında hayata geçirmeyi hedefliyor. Koalisyon sözleşmesi, Netanyahu'nun planlarını 1 Temmuz'dan itibaren parlamentoya sunabilmesini öngörüyor. Koalisyon sözleşmesinde ilhak planları konusunda "uluslararası diyaloğun" önemli olduğu da vurgulanıyor. İsrail medyası, öncelikle Batı Şeria'da kısmi ilhak gerçekleşeceğini ve Doğu Kudüs'ün dışında kurulan yerleşim yerlerinin İsrail topraklarına katılacağını öne sürüyor.

Trump'ın Ortadoğu Planı

Trump'ın Ocak ayı başında açıkladığı Ortadoğu Planı, Filistinlilere ağır şartlar altında kendi devletlerini kurma imkanı veriyor. Plan, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri ile stratejik açıdan önemli olan Ürdün Vadisi'nin İsrail tarafından ilhak edilmesine de yeşil ışık yakıyor.

Buna göre plan, Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 30'unun İsrail'e verilmesini öngörüyor. Bunun yanı sıra İsrail ve Filistinliler arasında bölünmemiş Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması da planda yer alıyor. Trump'ın hazırladığı haritaya göre İsrail, Filistin'in sınırlarını çevrelerken, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki sadece bir tünel ile sağlanması planlanıyor.

1967 yılındaki Altı Gün Savaşları sırasında İsrail, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü işgal etmişti. Bu bölgeleri geri isteyen ve Doğu Kudüs'ün kuracakları devletin başkenti olmasını isteyen Filistinliler, Trump'ın Ortadoğu Planı'na kesinlikle karşı çıkıyor. Plana, uluslararası toplum da tepki gösteriyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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