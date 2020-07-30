İsrail'e göç 2019'da arttı

İsrail'e göç, 2019 yılında bir önceki seneye göre yüzde 18,1 oranında arttı. Bu ülkeye yerleşen göçmenlerin yüzde 48,2'sini kendi topraklarından gönderen Rusya, bu konuda birinci sırada yer alıyor. Rusya'dan İsrail'e göçte bir önceki sene ile karşılaştırıldığında yüzde 50 artış kaydedilmiş durumda.

İsrail Merkezi İstatistik Dairesi'nin (CBS) açıkladığı verilere göre, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden göç edenlerin bütün göçmenlerin yüzde 73,8'ini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) İsrail'e göç edenler ise, tüm göçmenlerin yüzde 7,6'sına tekabül ediyor.

Koronavirüs salgınının başladığı Mart 2020'den itibaren ise İsrail Merkezi İstatistik Dairesi verilerine göre, göçmen sayısında yüzde 65,5 gerileme kaydedildi.

50 bin göçmen bekleniyor

İsrail Resmi Göç Dairesi Genel Direktörü Josch Schwartz, geçtiğimiz haziran ayında, 2020'de artış beklendiğini ve ülkeye 50 bin civarında Yahudi göçmen geleceğinden yola çıktıklarını duyurmuştu.

İsrail'e gelen Yahudi göçmen sayısındaki artışa, dünya çapında görülen yeni tip koronavirüs vakalarından Yahudi cemaatlerinin yoğun biçimde olumsuz etkilenmesinin belirleyici olduğu belirtiliyor.

1948 yılında kurulan İsrail, o zamandan bu yana İsrail Merkezi İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, toplam 3 milyon 300 bin göçmen aldı. Bu göçmenlerin yüzde 44'ü 1990'lar veya sonrasında İsrail'e yerleşti. İsrail'e göç, 1950'de yürürlüğe giren "Dönüş Yasası" kapsamında mümkün oluyor. Yasal düzenleme, büyükanne ve büyükbabasından en azından birinin kökeninin Yahudi olduğunu kanıtlayanların (Eliyah) veya bir Yahudi ile evli olanların ülkeye dönebilmesine hak tanıyor. Bu haktan, Yahudilere karşı faaliyet gösterenler ile halk sağlığı ile devletin güvenliğini tehlikeye atanlar faydalanamıyor.

KNA / ETO,ET

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