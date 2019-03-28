 İsrail′den Suriye′ye ″misilleme″ saldırısı | DÜNYA | DW | 02.06.2019

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DÜNYA

İsrail'den Suriye'ye "misilleme" saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Üç Suriye askerinin öldüğü saldırının misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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Suriye resmi haber ajansı SANA cumartesi düzenlenen hava saldırısında üç Suriye askerinin öldüğünü, yedi askerin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin kuzeyinden atılan iki roketten birinin İsrail topraklarına düşmesine misilleme olarak hava harekatına başvurulduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada, “Başkent Şam yakınlarında iki topçu bataryası, bazı gözetleme ve istihbarat üsleri ile bir SA-1 hava savunma bataryasının” hedef alındığı kaydedildi.

Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri 1967 yılından beri İsrail'in işgali altında bulunuyor. İsrail ordusu, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından buyana Suriye ve Golan Tepelerinden topraklarına roket atıldığı gerekçesiyle "misilleme" saldırılarında bulunuyor.

AFP,dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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