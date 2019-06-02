İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Dera vilayetindeki Tel el Hara bölgesine İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Ajans saldırıda İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri yakınlarındaki bir askeri mevkinin hedef alındığını belirtti.

Füzelerden bazılarının Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu bildiren SANA, düşürülemeyenlerin ise maddi hasara neden olduğunu aktardı.

Ajansın haberine göre, İsrail saldırılar sırasında Suriye radarlarını etkisiz hâle getirmek için "elektronik savaş" unsurlarını kullandı.

Netanyahu: Düşmanlarımıza izin vermeyiz

Genellikle Suriye'ye yönelik saldırı haberleri konusunda yorum yapmaktan kaçınan İsrail, son dönemde bu ülkedeki İran bağlantılı hedefleri vurduğunu kabul eden açıklamalarda bulunmuştu. İsrail üstlendiği bu saldırılarda Lübnan Hizbullahı ve İranlı güçlerce yapılan askeri sevkiyatı hedef aldığını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, SANA'nın bugün duyurduğu olaydan sonra yaptığı açıklamada, "kendilerine karşı her türlü saldırıya kararlı ve şiddetli bir şekilde karşılık verdiklerini" belirtti. Netanyahu, "Düşmanlarımızın yanı başımızda bize saldırmak amacıyla üs kurmasına izin vermemek için sistematik ve istikrarlı bir biçimde çalışıyoruz" diye ekledi.

Olayın ardından İsrail medyasında çıkan haberlerdeyse Hizbullah'ın Tel el Hara'ya keşif teçhizatı konuşlandırdığından şüphelenildiği belirtildi.

DW,rtr,AP/CÖ,BK

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