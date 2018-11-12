 İsrail′den Gazze′ye hava saldırısı | DÜNYA | DW | 07.01.2019

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DÜNYA

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'den Aşkelon kentine atılan roketi gerekçe gösterek Hamas hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Gazze'den atılan roketlerin büyük çoğunluğu İsrail hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Gazze'den atılan roketlerin büyük çoğunluğu İsrail hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getiriliyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nen kendi sınırlarına roket atıldığı gerekçesiyle bölgedeki Hamas hedeflerine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun Twitter hesabından yer alan açıklamada, "İsrail'e Gazze'den atılan rokete misilleme olarak savaş uçakları ve bir helikopter Gazze'nin kuzeyinde yer alan Hamas'ın askeri kampındaki terör hedeflerine operasyon düzenledi" denildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden yayılan her türlü terör eyleminden Hamas'ın sorumlu olduğu belirtildi. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi 2007'den beri Hamas tarafından yönetiliyor.

Gece saatlerinde Gazze'ye sınır olan İsrail'in Aşkelon kentine atılan roket İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirilmişti. Şu ana kadar gelen bilgilere göre, Gazze veya İsrail tarafında yaralanan olmadı.

Gazze'de tansiyon son olarak Kasım ayında yükselmiş, İsrail ordusu atılan roketlere karşılık 150'den fazla hedefi vurmuştu. Şimdiye kadar üç kez büyük çapta bir savaşa giren İsrail ve Hamas arasından son aylarda yeniden tırmanan gerilim nedeniyle dördüncü bir savaş endişesi yaratmış durumda.

Hamas'la Kasım ayında yapılan ateşkese tepki gösteren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'in istifa etmesi, hükümeti erken seçim kararı almaya mecbur bırakmıştı.

AP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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