 İsrail′den Gazze Şeridi′ne hava saldırısı | DÜNYA | DW | 15.07.2018

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DÜNYA

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de gerginlik tırmanıyor. İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

Gazastreifen israelische Luftangriffe in Gaza (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Alwaheidi)

İsrail Ordusu radikal Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, cumartesi gecesi Hamas'a ait çok sayıda noktanın hedef alındığı belirtildi. Uçakların bombaladığı yerler arasında Gazze Şeridi Milli Kütüphanesi'nin de bulunduğu, Hamas'ın bu binayı aynı zamanda eğitim merkezi olarak kullandığı bildirildi.

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ne operasyon düzenlenmesine gerekçe olarak, öncesinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e füze saldırısı düzenlenmesini gösterdi. Saldırıda iki füzeden birinin İsrail hava savunması tarafından bertaraf edildiği ifade edildi. 

İsrail ve Hamas arasındaki gerginlik aylar sonrasında yeniden tırmanmış oldu. İsrail Gazze Şeridi'nden kendisine yüzden fazla füze ve bomba atıldığını, üç İsraillinin saldırılarda yaralandığını açıklayarak, Gazze'ye dün operasyon başlatmıştı. Söz konusu operasyonun 2014 yılındaki Gazze Savaşı'dan bu yana en ağır operasyon olduğu belirtiliyor Filistinliler operasyonda iki Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhun İsrail'e düzenlenen saldırılardan Hamas'ın sorumlu olduğunu teslim etti. Barhum İsrail'in hava saldırısına misilleme amacıyla Hamas'ın İsrail'e füze fırlattığını belirtti.

Hamas dün yaptığı açıklamada Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda İsrail'le ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını açıklamıştı. İsrail Ordusu'ndan bir sözcü ordunun bundan sonraki tavrının Gazze'deki gelişmelerin gidişatına bağlı olduğunu belirtti.

AFP / HT, BÖ

 © Deutsche Welle Türkçe

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