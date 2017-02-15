İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava operasonu

İsrailFilistinli grupların yangın balonu göndermesine yanıt olarak Gazze Şeridi'ndeki Hamasmevzilerine hava operasyonu düzenledi. İsrail ordusu dün gece bölgenin güneyinde Hamas'ın roket yapımı için kullandığı bir atölyeyi ve bir askeri tesisi vurduğunu açıkladı. Askeri tesisin bir bölümünde Hamas'ın tünel açarken kullandığı bir çimento fabrikası olduğu belirtildi. Açıklamada buranın kasten sivil yerleşim yeri içinde, bir caminin ve su arıtma merkezinin yakınında olduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyini de top ateşine tuttuğunu söyledi. Sağlık yetkilileri henüz İsrail saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

6 Filistinli mahkum firar etti

İsrail'de dün 6 Filistinli mahkum yüksek güvenlikli bir cezaevinden tünel kazarak firar etmeyi başarmıştı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Gilboa'dan kaçan mahkumları bulmak için iç istihbarat servisi Şin Bet ile polis yoğun çalışma başlattı. Mahkumların dışarıdan da destek aldığı belirtiliyor. Filistinli mahkumların İsrail'e yönelik bazı saldırılardan sorumlu tutulduğu kaydediliyor. Firar sonrası Gilboa'daki cezaevinde bulunan yüzlerce mahkum başka cezaevlerine nakledildi.

Firar üzerine Gazze'de yüzlerce İslami Cihad destekçisi sevinç gösterisi yapmış ve sınır yakınında havaya yangın balonları bırakılmıştı. İsrail itfaiyesi gönderilen yangın balonlarının çalı yangınlarına sebebiyet verdiğini açıklamıştı. El yapımı yangın balonları Filistinlilerin roket dışındaki tek silahı. İsrail ordusu ise roket ve yangın balonlarıyla yapılan saldırılara ağır hava operasyonlarıyla yanıt veriyor.

AP, dpa / EC, SSB

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