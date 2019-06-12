İsrail’den F-35’li dev tatbikat

İran ile ABD arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde İsrail son yılların en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirdi. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı binlerce askerin katıldığı dört günlük tatbikatta Rus S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri gibi gelişmiş teknolojilere sahip düşmanlara karşı savunma ve tahrip imkanları test edildi.

Önceden planlandığı bildirilen tatbikatta ülkenin kuzeyi başta olmak üzere çok yönlü gelebilecek tehditlere odaklanıldığı kaydedildi. Pazar günü başlayıp Çarşamba günü sona eren tatbikatta çok sayıda insansız hava aracının yanı sıra ilk kez ABD'den alınan "görünmez" özellikli F-35 savaş uçakları da kullanıldı.

"The Times of Israel", tatbikatta Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'dan ani saldırılara karşı çatışma simülasyonu yapıldığını belirterek, "Rus S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri gibi gelişmiş teknolojilere sahip düşman, ülkenin yoğun füze saldırısına maruz kalması, otoyolların ve ordu iletişim merkezlerinin hasar görmesi" gibi senaryolara odaklanıldığını bildirdi.

"The Times of Israel"e konuşan üst düzey bir hava kuvvetleri yetkilisi, "alanda şu an var olanın ötesinde bir teknolojiye sahip, zorlu ve düşünebilen bir düşmana karşı yüksek yoğunluklu talim yaptıklarını" belirtti. Yetkili yeni F-35'lerin, öldürücülük ve çok yönlü kullanım alanında daha önce sahip olmadıkları bir katma değer yarattığını da sözlerine ekledi.

"Lübnan Hizbullahı" endişesi

Tatbikatta İsrail’in sürekli geliştirdiği İHA'lar da yoğun bir şekilde kullanıldı. İsrail teyit etmese de İHA’ların, jet filosu için riskli olabilecek durumlarda yüksek tahrip gücüne sahip nokta atışlarında kullanıldığı düşünülüyor.

Çok katmanlı İsrail hava savunma sistemlerinin de entegre edildiği tatbikatta ülkeye çeşitli yönlerden yoğun füze saldırısı senaryosuna odaklanıldı.

İsrail, İran'ın olası bir çatışmada Lübnan Hizbullah’ını devreye sokması ve İsrail'in kuzeyine saldırılar düzenlenmesinden endişe ediyor. Tatbikatın ana hedefinin de Lübnan Hizbullahı olduğu değerlendiriliyor.

Netanyahu: Tahrip gücümüzü sınamaya kalkmayın

Tatbikata katılan Başbakan Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "ordunun karşılık verme gücü ve hazırlığı ile komutan ve askerlerin muharebe ruhundan ve özellikle de tahrip gücünden çok etkilendiğini" dile getirerek "Düşmanlarımıza sesleniyorum: Ordumuz çok büyük bir tahrip gücüne sahip. Bizi sınamaya kalkmayın" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Salı günü yaptığı açıklamada doğrudan Hizbullah'a seslenerek "İsrail’e yönelik saldırılar için Lübnan’ı kullanmamaları, Lübnan’ı İran’ın emellerine alet etmemeleri" uyarısı yapmıştı.

İsrail ordusu Amerikan Lockheed Martin şirketinden sipariş edilen toplam 50 adet F-35 uçağından en az 14'ünün teslim edildiğini teyit etmiş, geri kalan uçakların da 2024 yılına kadar ikili ve üçlü gruplar halinde teslim alınacağını bildirmişti.

DW,AP/BK,GA

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