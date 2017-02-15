 İsrail’den ″eşcinsellik dönüşüm terapisi″ni yasaklama kararı | DÜNYA | DW | 14.02.2022

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DÜNYA

İsrail’den "eşcinsellik dönüşüm terapisi"ni yasaklama kararı

İsrail, "eşcinsellik dönüşüm terapilerini" yasaklama kararı aldı. İsrail Sağlık Bakanı, "Bu suistimale ortak olanların cezalandırılacağını" belirtti.

Tel Aviv'deki 2021 Onur Yürüyüşü'nden bir kare

Tel Aviv'deki 2021 Onur Yürüyüşü'nden bir kare

İsrail, tartışmalı "eşcinsellik dönüşüm terapisi" uygulamasını yasaklama kararı aldı. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, derhal yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemenin, genç LGBT toplumunun bu tehlikeli suistimaline ortak olanların cezalandırılmasını da öngördüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından düzenlemeyi duyurarak, cinsel yönelimin tedavi gerektiren bir problem olmadığını, "dönüşüm terapilerinin" de tedavi olmadığını vurgulayan Horowitz; “Lezbiyenler, geyler, trans ve heteroseksüeller, siz olduğunuz gibi güzel ve harikasınız" diye yazdı.

İsrail, son yıllarda eşcinselliğe karşı çok daha liberal bir tutum benimsiyor. Ancak eşcinsel evlilikler ülkede hala yasal değil.

Almanya’da 2020’de yasaklandı

Almanya da 2020 yılında dönüşüm terapilerine kısmi yasak getirmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; eşcinselliğin "tedavi" edilmesini amaçlayan bu terapilerin reşit olmayanlar için tamamen, reşit olanlar içinse kısmen yasaklandığı kaydedilmişti. Almanya’da reşit kişilerin "tedavi" olarak tanımlanan uygulamalara katılmaya zorlanmaları, bunun için tehdit edilmeleri, kandırılmaları veya terapinin "zararları" konusunda yanıltılmaları durumunda da ceza verilmesi söz konusu. Bu tür terapilerin reklamının yapılması, sunulması ve hakkındaki bilgilerin aktarılması da yasak kapsamında.

DW,dpa/ SÖ,SB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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