 İsrail’den Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini genişletme planı | DÜNYA | DW | 26.12.2018

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DÜNYA

İsrail’den Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini genişletme planı

İsrail’in, işgali altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeyi planladığı bildirildi. Ülkede nisan ayında erken seçimlere gidileceği açıklanmıştı.

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerleri

İsrail makamlarının, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeyi planladıkları belirtildi. "Peace Now" (Barış Şimdi) adlı sivil toplum örgütü, bölge için  2 bin 191 yeni yerleşim birimi planlandığını kaydetti. Örgütün web sayfasından yayınlanan açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın söz konusu planlardan sorumlu komitesinin dün ve bugün söz konusu ilave konutlar için planları onayladığı, 68 birimin daha inşasını öngören plana ise henüz onay verilmediği belirtildi.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Bu yerleri inşa edenlerin barışı sağlamak ya da iki devletli çözümü gerçekleştirmek gibi bir niyetleri yoktur. Yapılan son açıklama, Netanyahu'nun yerleşimcilere bir seçim hediyesi vermek uğruna İsrail'in çıkarlarını feda etmeye hazır olduğunu göstermektedir" denildi.

Israelischer Premier Benjamin Netanjahu spricht vor Luftwaffesoldaten

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Netanyahu: Sol kanadın başarılı olması yerleşim hareketi için tehlike

İsrail'in sağcı hükümeti parlamentoyu feshetme ve 9 Nisan 2019'da erken seçimlere gitme kararı aldıklarını açıklamıştı. "Medya ve diğerlerinin yardımıyla sol kanattan iktidarımızı yıkmaya yönelik bir girişim göreceğiz" diyen Başbakan Benyamin Netanyahu, "Ancak başaramayacaklar, çünkü başarılı olurlarsa bu, yerleşim hareketine açık bir tehlike teşkil eder" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki Yahudi yerleşim planları uluslararası hukuka aykırı. Batı Şeria'da halihazırda 400 binden fazla Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşiminin olduğu belirtiliyor.

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria ile Kudüs'ün Arapların yaşadığı doğu bölgelerini ele geçirmişti. Filistinliler ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkentleri olarak görüyor. İsrail'in yerleşim politikaları sonucu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Filistinlilere ait bu bölgeler İsrail toprağı sayılmıyor. 

DW,AFP/SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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