 İsrail′de ″Yahudi ulus devlet″ yasasına protesto | DÜNYA | DW | 05.08.2018

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DÜNYA

İsrail'de "Yahudi ulus devlet" yasasına protesto

Tel Aviv'de on binlerce kişi İsrail parlamentosu Knesset'in onayladığı "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti.

Israel Drusen Proteste in Tel Aviv (Getty Images/AFP/J. Guez)

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İsrail'i "Yahudi ulus devleti" diye tanımlayan yasaya AB ve Türkiye'den sert tepki geldi. AB, iki devletli çözümü engelleyecek her türlü adımdan kaçınılmasını isterken Türkiye yasayı "ırkçı bir adım" diye niteledi. (19.07.2018)

İsrail’i Yahudilerin ulus devleti olarak tanımlayan yasa tasarısı İsrail parlamentosunda kabul edildi. Yasa ülkedeki Arap kökenli vatandaşlara yönelik ayrımcılığa neden olacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. (19.07.2018)

Başkenti Tel Aviv'de on binlerce kişi İsrail parlamentosu Knesset'in Temmuz ayında onayladığı tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti. İsrail basınında yer alana haberlere göre Dürzi Arapların öncülüğünde Cumartesi gecesi düzenlenen gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

İsrail'de yaşayan Dürzi vatandaşlar Knesset'in onayladığı İsrail'i Yahudi halkının tarihi vatanı ve "ulus devleti" olarak tanımlayan, ülkenin kaderini tayin etme hakkının da sadece Yahudilere ait olduğunu belirten yasayı ayırımcı olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Temmuz ayında  onaylanan yasa ayrıca İbranice'yi ülkenin tek resmi dili olarak tanımlıyor. İsrail'de daha önce resmi dil olan Arapça'ya ise yasada detaylı bir tanımlama yapılmaksızın sadece özel bir statü veriliyor.

Dürzilik kökenini İslam dininin Şii mezhebinden alıyor. Yaklaşık sekiz milyon İsrail vatandaşının yaklaşık yüzde 17,5'ini Araplar oluşturuyor. Bunların yaklaşık 130 bini ise Dürzi inancına sahip. İsrail'deki Dürzi azınlığın yaklaşık 110 bini ülkenin kuzeyinde yaklaşık 20 bini ise İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde yaşıyor. Dürziler İsrail'in Arap halkı içinde askerlik hizmeti yapan nadir azınlıklardan. Ancak söz konusu yasa nedeniyle bazı Dürzi askerler İsrail ordusundan istifa etti.

Protesto gösterisi sırasında konuşan Dürzi ruhani lider Şeyh Muafak Tarif "Devlete karşı kayıtsız şartsız sadakatimize rağmen devletin gözünde eşit değiliz" açıklamasını yaptı.

İsrail parlamentosunda Çarşamba günü yapılacak olağanüstü bir oturumda yeni yasa ile ilgili tartışmalar masaya yatırılacak. Tartışmaların odak noktasında ise yasanın yol açtığı "eşitlik ve demokratik değerler ihlalleri" bulunuyor.

AFP/BW,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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