 İsrail′de tartışmalı ′Yahudi devleti′ tasarısı meclisten geçti | DÜNYA | DW | 19.07.2018

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DÜNYA

İsrail'de tartışmalı 'Yahudi devleti' tasarısı meclisten geçti

İsrail’i Yahudilerin ulus devleti olarak tanımlayan yasa tasarısı İsrail parlamentosunda kabul edildi. Yasa ülkedeki Arap kökenli vatandaşlara yönelik ayrımcılığa neden olacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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İsrail parlamentosu, İsrail’i Yahudilerin ulus devleti olarak tanımlayan tartışmalı yasa tasarısını onayladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, parlamentoda 55'e karşı 62 oyla kabul edilen tasarıyı, "İsrail devlet tarihin dönüm noktası” olarak tanımladı.

İsrail'i Yahudilerin tarihsel anavatanı olarak tanımlayan yasa, söz konusu topraklar üzerinde sadece Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

İbranice'nin ülkenin ulusal dili olarak kabul edildiği yasada, Arapça ise sadece “özel statü” sahibi bir dil olarak ifade ediliyor. Değişiklikten önce Arapça, İbranice ile birlikte resmi dil statüsündeydi.

Yasada ayrıca "İsrail'deki Yahudi yerleşimlerinin, ulusun yararına” olduğunu belirtiliyor.

Tasarıda yer alan bazı maddeler geniş mutabakat sağlanmasını güvence altına almak için oylama öncesinde yasadan çıkarılmıştı. Bu maddelerden birinde, yerleşim yerlerinin belirlenmesinde etnik ve dini kökene bağlı olarak ayrımcılık yapılabileceği belirtiliyordu.

İsrail'in yazılı bir anayasası olmaması sebebiyle, kabul edilen tasarı devletin temel yasalarından biri olarak yürürlüğe girecek.

"Radikal ayrımcılığa neden olabilir"

İsrail'de yaşayan Araplar, muhalefet ve insan hakları savunucuları ise yasaya tepkili.

Parlamentodaki oylamanın ardından Arap kökenli İsrailli milletvekilleri, "ırkçı ve ayrılıkçı bir yasa" diye tanımladıkları tasarının yazılı olduğu kopyaları yırttı.

İsrail'deki Sivil Haklar Birliği, "Yasa, yaşamın her alanında azınlıklara yönelik radikal ayrımcılığa neden olacak uygulamalara yol açacak” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

İsrailli Arap milletvekili Ahmed Tibi ise "Yasa, İsrail'deki demokrasinin ölümüdür” ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşlarının yaklaşık yüzde 20'sini Araplar oluşturuyor.

AFP,dpa,KNA/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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