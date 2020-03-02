İsrail'de seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı

İsrail'de dün seçmenler bir yıl dolmadan üçüncü kez sandık başına giderek oy verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı muhafazar Likud seçimi birinci tamamlayan parti oldu. Ancak Likud, 120 sandalyeden oluşan parlamentoda salt çoğunluğu sağlayamadı. Likud'un iktidarda kalabilmesi için sağcı partilerin desteğini sürdürmesi gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Likud 37, Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkardı.

Netanyahu seçim sonuçları açıklandıktan sonra Twitter aracılığıyla seçmenlerine teşekkür etti. Netanyahu mesajında seçim sonuçlarını, "Büyük bir başarı" olarak tanımladı.

Netanyahu'nun rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ise seçmenlerinden sabırlı olmalarını istedi ve iktidar değişimi için gerekirse çok uzun bir yol kat etmeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail'de daha önce yepılan iki seçimde de partiler tek başlarına hükümeti kurabilecek milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Bunun üzerine gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinden de sonuç elde edilememişti.

Netanyahu'nun resmi sonuçlar açıklandıktan sonra koalisyon kurmak için diğer partilerle görüşmeler yapması bekleniyor. Ancak en yakın rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz, seçimden önce yaptığı açıklamalarda hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılan Netanyahu ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını ilan etmişti. 70 yaşındaki Netanyahu'nun davası iki hafta sonra Kudüs'te başlayacak.

"İsrail solu iflas etmiştir"

İsrail'de yapılan seçimlerin sonuçlarını DW Türkçe'ye değerlendiren Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak seçimleri sağ partilerin galibiyetle tamamlamasının beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. İsrail solunun ittifak yapmasına rağmen sadece altı milletvekili çıkarabildiğini ifade eden Yanarocak, bu durumun İsrail'deki sol partilerin alternatif yaratamadığına işaret ettiğini söyledi.

İsrail solunun ürettiği siyasetin zaman içerisinde iflas etmesi nedeniyle halkın tercihini sağ partilerden yana kullandığını ifade eden Yanarocak, "İsrail halkının çoğunluğu artık soldan merkeze, merkezdeki bir çok seçmen de sağa kaymış vaziyette. Dolayısıyla şu an içinde bulunulan durumun ileride bir uzlaşmaya gideceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü taraflar kendi isteklerini karşı tarafa dikte ettirmeye çalışıyor. Bana sorarsanız Ortadoğu'da barış denilen şey bir şekilde savaşsızlıktır. Bu savaşsızlık halini şu anda en iyi götüren de sağ blok ve Likud partisi olduğu için anladığım kadarıyla İsrail halkı bu şekilde bir karar verdi" dedi.

dpa/TY, HT

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