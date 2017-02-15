İsrail'de Netanyahu hükümet dışında kalacak mı?

İsrail'de 12 yıldır iktidarda olan Başbakan Netanyahu'yu hükümet dışı bırakacak planlar somutlaşıyor. Son iki yılda dört kez genel seçim yapılan ülkede hükümetin kurulamamasının ardından muhalefet lideri Yair Lapid'e verilen 28 günlük hükümeti kurma süresi çarşamba günü doluyor.

Aşırı milliyetçi Yamina partisinin Genel Başkanı Naftali Bennett, merkezdeki Yesh Atid partisi ile koalisyon görüşmelerine katılacaklarını açıkladı. Görüşmelerin sonucunda İsrail'de Netanyahu ve partisi Likud'u devre dışı bırakacak bir koalisyon kurulabilir.

Yamina lideri Naftali Bennett pazar günü yaptığı açıklamda, "Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesini her ne pahasına olursa olsun önlemek amacıyla" tüm opsiyonlara açık olduklarını ve Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var Partisi) ile ittifak kurabilecekleri mesajını verdi.

Dönüşümlü başbakanlık

Parlamentoda 6 koltuğa sahip Yamina Partisi'nin Lapid ile birlikte koalisyon kurması durumunda, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olan Netanyahu ve partisi 12 yıldan sonra ilk kez hükümet dışında kalacak. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yamina ve Yesh Atid arasındaki koalisyon görüşmelerinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapması konusunda uzlaşma sağlandı. Koalisyonun kurulması halinde önce Bennett'in sonrasında da Lapid'in başbakanlık koltuğuna oturması planlanıyor.

Hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle yargılanan 71 yaşındaki başbakan Benyamin Netanyahu, 23 Mart'taki seçimlerde hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı. Son seçimlerde Likud'dan sonra en güçlü ikinci parti Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid olmuştu.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, 10 Mayıs'ta İsrail ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalar öncesinde iki muhalefet partisi arasındaki ittifak görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı.

Öte yandan Lapid ile Bennett'in koalisyon hükümeti kurma konusunda ilerleme kaydettiği yönündeki haberlerin ardından Başbakan Netanyahu'dan yeni bir hamle geldi.

Netanyahu, partisinden ayrılarak Yeni Umut partisini kuran Gideon Saar ile Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi. Ancak Saar teklifi geri çevirdi. Saar Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Pozisyonumuz ve taahhüdümüz Netanyahu rejimini değiştirmek idi ve öyle de kalacak” dedi.

afp,dpa/ MK,HT

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