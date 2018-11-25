İsrail'de kadına yönelik şiddete karşı grevli protesto

İsrail'de geçen hafta iki genç kızın öldürülmesiyle birlikte bu yıl içinde cinayete kurban giden kadın sayısı 24'e ulaştı. Söz konusu kadınların birçoğu, öldürülmeden önce polise yaptıkları bildirimlerde can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade etmişlerdi.

Devletin bu cinayetleri engelleyememesini protesto eden on binlerce kişi Salı günü greve gitti. İşe gitmeyerek ülke genelindeki eylemlere katılan protestocular, bu yıl hayatını kaybeden 24 kadın anısına da saygı duruşunda bulundu.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu eylemciler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun lakabını kastederek "Bibi uyan. Kanımız ucuz değil" ve "Öldürülüyoruz ve hükümet sessiz kalıyor" sloganları attı.

Hayata geçirilmeyen hükümet planı

Protestoların organizatörleri hükümetin kadına karşı şiddetle mücadele için geçen yıl açıkladığı 59 milyon euroluk planı uygulamasını istiyor. Associated Press haber ajansına konuşan bir organizatör, "Hükümete artık buna daha fazla dayanamayacağımızı göstermek için radikal bir şey yapmak zorundaydık" dedi.

Tel Aviv'deki bir protesto eyleminde, Habima Meydanı'nda yere belli aralıklarla 200 kadın ayakkabısı dizildi. Ayakkabıların, kadına yönelik şiddeti sembolize etmek için kırmızıya boyanmış olduğu görüldü. Kudüs'teki eylemde de öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler bir caddeye kırmızı boya döktü.

DW,AP,AFP/CÖ,HT

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