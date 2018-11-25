 İsrail′de kadına yönelik şiddete karşı grevli protesto | DÜNYA | DW | 05.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İsrail'de kadına yönelik şiddete karşı grevli protesto

İsrail'de kadına yönelik şiddete hükümet tarafından yeterli tepki verilmemesini protesto eden on binlerce kişi greve gitti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu protestocular ülke genelinde gösteri düzenledi.

default

İsrail'de geçen hafta iki genç kızın öldürülmesiyle birlikte bu yıl içinde cinayete kurban giden kadın sayısı 24'e ulaştı. Söz konusu kadınların birçoğu, öldürülmeden önce polise yaptıkları bildirimlerde can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade etmişlerdi.

Devletin bu cinayetleri engelleyememesini protesto eden on binlerce kişi Salı günü greve gitti. İşe gitmeyerek ülke genelindeki eylemlere katılan protestocular, bu yıl hayatını kaybeden 24 kadın anısına da saygı duruşunda bulundu.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu eylemciler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun lakabını kastederek "Bibi uyan. Kanımız ucuz değil" ve "Öldürülüyoruz ve hükümet sessiz kalıyor" sloganları attı.

Hayata geçirilmeyen hükümet planı

Protestoların organizatörleri hükümetin kadına karşı şiddetle mücadele için geçen yıl açıkladığı 59 milyon euroluk planı uygulamasını istiyor. Associated Press haber ajansına konuşan bir organizatör, "Hükümete artık buna daha fazla dayanamayacağımızı göstermek için radikal bir şey yapmak zorundaydık" dedi.

BdTD Israel Rote Schuhe als Zeichen gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/AP Photo/O. Balilty)

Tel Aviv'deki bir protesto eyleminde, Habima Meydanı'nda yere belli aralıklarla 200 kadın ayakkabısı dizildi. Ayakkabıların, kadına yönelik şiddeti sembolize etmek için kırmızıya boyanmış olduğu görüldü. Kudüs'teki eylemde de öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler bir caddeye kırmızı boya döktü.

DW,AP,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Netanyahu hakkında yeni yolsuzluk suçlaması

İsrail polisi Netanyahu’nun yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle üçüncü bir vakada daha dava açılması tavsiyesinde bulundu. Açıklamada rüşvet, sahtekârlık ve güveni suistimal konusunda yeterince kanıt bulunduğu belirtildi. (02.12.2018)  

Kadınlar erkek şiddetine karşı sokağa çıktı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar İstanbul Tünel meydanında bir araya gelerek "Erkek şiddetine bahane çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok" sloganıyla eylem düzenledi. (25.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya'da şiddet gören kadınlar  

"Kocam keşke hapisten hiç çıkmasa…"  

Benzer içerik

Symbolbild Gewalt gegen Frauen

Verilerle Türkiye’de kadına şiddetin anatomisi 25.11.2018

Kadınlar için şiddet hayatlarının en önemli sorunu. Ağır şiddet vakalarının ve korunma talebinde bulunanların sayısı artarken dava kabul oranları geriliyor. İşte verilerle Türkiye'de kadına yönelik şiddet…

"Kocam keşke hapisten hiç çıkmasa…" 25.11.2018

Türkiye’de kadınlara yönelik şiddete ilişkin güvenilir veriler yok. Ancak insan hakları örgütleri hemen her gün bir kadının şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye’deki şiddet mağdurlarından biriyle konuştuk.

Kadına şiddetin önüne geçilemiyor 07.11.2018

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural’dan şikayetçi olması sonrasında Türkiye‘de kadına yönelik şiddet bir kez daha gündeme oturdu. Şarkıcı Sıla sesini duyurabildi. Ancak sesini duyuramayan binlerce şiddet mağduru kadın var. Peki, Türkiye bu büyük toplumsal sorunu neden çözemiyor? Gazeteci Melis Alphan Nevşin Mengü ile Bire Bir’de değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Razzia gegen italienische Mafia (picture-alliance/dpa/C. Reichwein)

İtalyan mafyasına uluslararası operasyon

İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika ve Güney Amerika'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda İtalyan 'Ndrangheta organize suç örgütü mensubu onlarca kişi gözaltına alındı.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  