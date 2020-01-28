 İsrail′de halk bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında | DÜNYA | DW | 02.03.2020

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DÜNYA

İsrail'de halk bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında

İsrail'de son iki seçimde hükümet kurulamayınca halk bir yıl içinde üçüncü kez sandığa çağırıldı.

İsrail seçiminin iki favorisi Netanyahu ve Gantz

İsrail seçiminin iki favorisi Netanyahu ve Gantz

İsrail'de halk bir yıl dolmadan üçüncü kez sandık başına gidiyor.

Bu sabah başlayan parlamento seçimleri için 6 milyon 400 bin seçmen oy kullanmaya çağırıldı.

Seçime 30 siyasi parti katılıyor ancak anketler, seçimin Başbakan Benyamin Netanyahu'nun sağcı Likud partisi ile en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceğini gösteriyor.

Son anketlerde iki parti de birbirine çok yakın sonuçlar elde etmişti.

İsrail'de yaklaşık bir yıldır Netanyahu başbakanlığındaki geçici hükümet görev yapıyor.

Son iki seçimde partiler tek başına iktidara gelemeyince koalisyon görüşmelerine gidilmiş ancak bu görüşmeler sonrasında hükümet kurma girişimleri başarısız olmuştu.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarından ötürü iki hafta sonra Kudüs'te hakim karşısına çıkacak. Böylece 70 yaşındaki İsrail lideri ülke tarihinde yargılanan ilk başbakan olacak.

dpa,AFP/TY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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