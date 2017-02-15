İsrail'de hükümet Pegasus'a karşı harekete geçti

İsrailli teknoloji şirketi NSO Grup'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla on binlerce kişinin cep telefonlarına sızıldığına yönelik iddialar sonrası İsrail yönetiminin harekete geçtiği bildirildi.

Süreci yakından takip eden güvenilir iki kaynağa dayandırılarak verilen haberde, İsrail hükümetinin, Pegasus'a yönelik iddiaları araştırmak üzere bir birim kurduğu belirtildi. Farklı bakanlıklarda görev yapan isimlerden oluşacak ekipte, Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yöneticiler, gizli servis yetkilileri ve diplomatların yer alacağı bilgisi verildi.

Söz konusu birimin doğrudan Başbakan Naftali Bennett'e bağlı olan Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından koordine edileceği bildirildi. Ancak casus yazılım Pegasus'a yönelik bir ihracat sınırlaması getirilmeyeceği tahmin ediliyor.

NSO'dan açıklama

NSO: Listede olunması, Pegasus'un kullanıldığı anlamına gelmiyor

Güvenilir kaynaklar NSO Grup'un İsrail hükümetinin alacağı her karardan memnuniyet duyacağını açıkladığını belirtti. Şirketin yazılımla ilgili sürecin kusursuz işlediğinden emin olduğu kaydedildi. NSO daha önce yaptığı açıklamada, Pegasus'un gizli servis ve polise "terörle mücadele kapsamında" satıldığını açıklamıştı.

"Listede olmak, cep telofonuna sızıldığı anlamına gelmiyor"

NSO şirketi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuell Macron‘un cep telefonlarından birinin de listede olduğu ve telefonuna sızıldığı iddiasına tepki gösterdi.

NSO'nun üst düzey bir yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Size Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hedef olmadığını garanti edebiliriç" şeklinde konuştu. NSO , "kötü niyetli ve iftiracı" bir kampanyanın kurbanı olduğunu öne sürerek, artık medyanın sorularına yanıt vermeyeceğini vurguladı. NSO, "listede telefon numaralarının bulunmasının numaraların sahibi kişilerin mutlaka Pegasus ile izlendiği anlamına gelmediğine" dikkat çekti.

Dünya genelinde cep telefonları hedef alınan gazeteci, muhalif ve siyasetçiler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu iddia edilmişti. Uluslararası Af Örgütü ve farklı ülkelerden basın kuruluşlarıyla birlikte yapılan ortak araştırmada yer alan Paris merkezli medya kuruluşu Forbidden Stories, Macron'a ait bir cep telefonunun da listede olduğunu duyurmuştu.

Forbidden Stories'in Başkanı Laurent Richard, Macron'a ait bir telefon numarasının listede yer aldığını ancak telefona gerçekten sızılıp sızılmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtmişti.

Listede şimdiye kadar 14 devlet ve hükümet başkanına ait numara tespit edildi. Listede eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fas Kralı 6. Muhammed ve yakın çevresi ve Pakistan Başbakanı İmran Han da yer alıyor. Fas ve Fransa hükümetleri iddiaların soruşturulacağını açıkladı.

Reuters, DW / GA, HT

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