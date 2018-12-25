İsrail'de eski genelkurmay başkanı parti kurdu

İsrail’de 2011-2015 yılları arasında genelkurmay başkanlığı görevini yapan Benny Gantz siyasi parti kurdu. Ülkenin önemli kamuoyu araştırmacılarından Mina Tzemach İsrail Direnç Partisi adlı yeni partiye ilişkin, "Orta sol cepheyi güçlendireceği kesin" yorumunu yaptı. Tzemach, emekli komutan için "Güvenlik ve bütünlüğü savunuyor. Ve iyi bir görünüşe sahip olmasının da hiçbir zararı yok" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre yeni kurulan partinin hedefi "İsrail'i bir Yahudi devleti ve demokratik bir devlet olarak güçlendirmek." Parti, seçmenlere eğitim, altyapı, tarım, hukuk, barış ve güvenlik politikası alanlarında çeşitli değişiklikler getirmeyi vaat ediyor.

İsrail medyasında yayınlanan bazı anketlere göre Gantz’ın partisi Başbakan Benyamin Netanyahu'nun sağ çizgideki Likud partisinden sonra ikinci sırada. İsrail Hayom gazetesinin yayınladığı bir ankete göre Likud parlamentodaki 120 sandalyeden 31’ini kazanırken Gantz’ın kurduğu parti 15 milletvekili çıkartabiliyor.

İsrail parlamentosu Çarşamba günü hükümet tarafından feshedilmiş ve 9 Nisan tarihinde yapılacak erken seçimlerin önü açılmıştı. İsrail'de 2009 yılından beri başbakan olan 69 yaşındaki Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya.

1945 yılında Bergen-Belsen toplama kampından sağ kurtulan bir Macar Yahudinin annenin oğlu olan Benny Gantz, 1977 yılında paraşütçü olarak İsrail ordusuna katıldı. 1979'da subaylık okulundan mezun olan Gantz, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de girdiği birçok savaş ve operasyonda yer aldı. 2011-2015 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yapan Gantz, İsrail halkı nezdinde popüler ve karizmatik bir kişilik.

DW, AP, dpa, Reuters/ EC, SÖ

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