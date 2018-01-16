 İsrail′de eski bakana İran′a casusluktan 11 yıl hapis | DÜNYA | DW | 09.01.2019

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DÜNYA

İsrail'de eski bakana İran'a casusluktan 11 yıl hapis

İsrail'in eski bakanlarından Gonen Segev, güvenlik ve enerji alanlarından İran'a istihbarat sağlamakla suçlanıyor.

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Gonen Segev Mayıs 2018'de Gine gözaltına alınarak İsrail'e getirilmişti.

İsrail'de eski bakan Gonen Segev'in, İran için casusluk yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılması gündemde.

İsrail Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan Segev'le suçunu itiraf ettiği bir anlaşma imzalandığını bildirdi. Henüz anlaşmayı ve 11 yıllık hapis cezasını resmen onaylamayan mahkeme bu konudaki kararını önümüzdeki ay tarafları son kez dinledikten sonra verecek.

1995-1996 yılları arasında enerji bakanlığı görevinden bulunan Segev, İsrail'in enerji üretim teknolojisi, güvenlik alanları, binaları ve İsrail'in siyasi ve güvenlik birimleri yetkilileri hakkında İran'a istihbarat sağlamakla suçlanıyor.

Segev, 2005'te extacy hapı kaçakçılığı nedeniyle aldığı cezanın ardından uzun süredir Nijerya'da yaşıyordu. Segev, Mayıs 2018'de İsrail'in talebi üzerine Gine'de gözaltına alınmış ve İsrail istihbaratı tarafından ülkeye getirilmişti.

İsrail İç İstihbarat Servisi, Segev'in Nijerya’da bulunduğu süre boyunca İran Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olduğunu ve karşı tarafa bilgi sağladığını, eski bakanın İran istihbaratına çalışan bir casus olduğunu öne sürüyor.

İddialarla ilgili Tahran yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

rtr,dpa/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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