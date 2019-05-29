 İsrail’de erken seçimler yapılacak | DÜNYA | DW | 30.05.2019

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DÜNYA

İsrail’de erken seçimler yapılacak

İsrail’de Başbakan Netanyahu’nun kendisine tanınan süre içinde yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine parlamento kendini feshederek, erken seçimlerin yapılmasının önünü açtı.

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İsrail'de yaklaşık iki ay önce yapılan seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması üzerine erken seçimlere gidilecek. İsrail parlamentosu Knesset Perşembe gece yarısı yapılan oylamada kendini feshederek, 17 Eylül'de erken seçimlerin yapılmasının yolunu açtı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi tarafından sunulan önerge 45'e karşı 74 oyla kabul edildi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimlerde çok az oy farkı ile Likud'un birinci olmasının ardından, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Sağcı ve dindar partilerin katılımı ile bir koalisyon kurmayı hedefleyen Netanyahu'nun yürüttüğü görüşmeler, Evimiz İsrail (İsrael Beiteinu) partisinin lideri Avigdor Lieberman'ın herkese zorunlu askerlik hizmetinin yasalaşması ısrarı nedeniyle çıkmaza girdi. Milliyetçi çizgideki Lieberman, ultra Ortodoks erkeklerin de zorunlu askerlik hizmeti yapması gerektiği yönündeki talebinden vazgeçmedi. Bu talebi kesinlikle reddeden ultra Ortodokslar da geri adım atmadı.

Avigdor Lieberman

Avigdor Lieberman

Netanyahu, hükümeti kurmak için kendisine tanınan süre dolana kadar çaba gösterse de partiler arasında uzlaşma sağlanamadı. Netanyahu’ya hükümeti kurmak için tanınan altı haftalık süre Çarşamba gece yarısı doldu.

Netanyahu'nun liderliğindeki Likud 120 sandalyeli parlamentoda 35 sandalye kazanmıştı. Ancak Netanyahu'nun çoğunluğu sağlayabilmesi için Evimiz İsrail'in 5, ultra Ortodoksların da 16 sandalyesine ihtiyaç duyuyordu.

Netanyahu'nun partisi Likud, parlamentoya sunduğu önerge ile Cumhurbaşkanı Rivlin'in hükümeti kurma görevinin başka bir partiye verilmesi engellenmiş oldu.

İsrail'de seçimlerde eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı da 35 sandalye kazanmıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin kurulamamasının sorumluluğunu Lieberman'a yıkmak isteyerek, Lieberman'ın uzlaşma hedefi olmadığını savundu. "Güçlü bir seçim kampanyası” yürüteceklerini söyleyen Netanyahu, "Biz kazanacağız” dedi.

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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