 İsrail′de Eğitim Bakanı ″homofobik″ açıklamaları nedeniyle protesto edildi | DÜNYA | DW | 15.01.2020

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DÜNYA

İsrail'de Eğitim Bakanı "homofobik" açıklamaları nedeniyle protesto edildi

İsrail’de Eğitim Bakanı Rafi Peretz’in eşcinselliğin doğal olmadığı yönündeki açıklamaları öğrencilerin tepkisini çekti. Tel Aviv’de binlerce öğrenci bakanı protesto etti.

İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz

İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz

İsrail'de Eğitim Bakanı Rafi Peretz'in eşcinsellikle ilgili açıklamaları binlerce kişi tarafından Tel Aviv'de protesto edildi. Öğrenci konseyleri tarafından organize edilen gösteri Rabin Meydanı'nda yapıldı. Genç yaştaki göstericiler gökkuşağı bayraklarının yanı sıra İngilizce ve İbranice "Aşk aşktır" yazan pankartlar taşıdı. Protestolara lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) topluluğundan öğretmenler de katıldı.

Aşırı sağcı, dinci ve milliyetçi Habayit Hayehudi partisinin lideri olan Peretz aynı zamanda da Ortodoks Musevi bir haham. Peretz Cuma günü yayınlanan mülakatında çocuklarından birinin "farklı bir cinsel yönelime sahip olması" halinde ne yapacağı sorusuna yanıt olarak "Allah'a çok şükür çocuklarım doğal ve sağlıklı bir biçimde büyüdü. Yuvalarını Yahudi değerler üzerine inşa ettiler" demişti. Perez konuşmasında normal bir ailenin de ancak "kadınla erkek arasında" kurulabileceğini söylemişti. Röportaj üzerine İsrail'de birçok okulda Pazar günü protestolar düzenlendi. Bazı enstitülerde de hoşgörü üzerine ek dersler kondu.

İsrail Eğitim Bakanı Peretz'in açıklamaları sık sık LGBT örgütlerinin tepkisini çekiyor

İsrail Eğitim Bakanı Peretz'in açıklamaları sık sık LGBT örgütlerinin tepkisini çekiyor

İsrail'in eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan adalet bakanı Amir Ohana da Peretz'in bu açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden eleştirdi. Söz konusu açıklamaların hükümetin pozisyonunu yansıtmadığını belirten Ohana "Sağlıklı, iyi ve sevgi dolu bir ailede büyüdüm ve çocuklarım da, tüm ülkede siyasi yelpazenin tüm kesimlerinden birçok homoseksüelin çocukları da aynı şekilde büyüyor" dedi.

12 çocuk babası olan Peretz temmuz ayında yaptığı açıklamada da geylerin ve lezbiyenlerin cinsel yönelimini terapi yoluyla değiştirmenin mümkün olduğuna inandığını söylemişti. Peretz'in bu açıklaması da o dönemde kamuoyunda tepki toplamıştı.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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