İsrail’de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Binlerce İsrailli hükümetin korona krizinde izlediği çizgiyi eleştirmek için protesto gösterisi düzenledi. Kudüs ve Tel Aviv'de düzenlenen protesto gösterilerinde gerginlik yaşandı. Polisin göstericilere tazyikli su ile müdahale ettiği eylemlerde çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı açıklandı. Polis bazı göstericilerin sokakları kapatmaya çalıştığını ve emniyet güçlerine karşı biber gazı kullandığını ileri sürdü.

Gösteriler ilk değil

İsrail'de koronavirüs vakalarının artması üzerine hükümete yönelik eleştiriler artıyor. Ülkede geçen hafta da binlerce İsrailli, Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin kriz yönetimini protesto etmişti.

İsrail hükümeti koronavirüsle mücadele için mart ayında aralarında sokağa çıkma kısıtlamalarının da bulunduğu birçok önlemi hayata geçirmiş, mayıs sonlarında ise tedbirler gevşetilmişti. Ancak gevşetme kararıyla kısa süre içinde ülkede vaka sayıları yeniden artışa geçti. İsrail hükümeti bu nedenle geçen cuma günü bir dizi tedbiri yeniden hayata geçirme kararı aldı. Dükkanlar, alışveriş merkezleri, kuaförler ve güzellik salonlarının hafta sonlarında kapalı kalacağı duyuruldu. Restoranlarda oturmak yasaklandı. Restoranlar hafta sonlarında sadece paket servisi yapabiliyor.

Netanyahu'ya istifa çağrısı

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da koronayla mücadele tedbirlerinin erken gevşetildiğini kabul ederek, ülkede düzenlenen protesto gösterilerinin ardından bütün vatandaşlara acil mali yardım yapılacağını duyurdu. Bu adımı eleştiren uzmanlarsa, ekonominin güçlendirilmesi için önlemler alınmasının daha doğru olacağını ifade ediyor.

Bazı göstreciiler Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa çağrısı yaptı. Mayıs sonunda yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmaya başlanan ve bu iddiları reddeden Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak ülke tarihine geçti.

dpa, AFP / HT,ET

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