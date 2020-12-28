 İsrail′de 1 milyon kişiye aşı yapıldı | DÜNYA | DW | 01.01.2021

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DÜNYA

İsrail'de 1 milyon kişiye aşı yapıldı

İsrail'de yaklaşık iki hafta içinde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Böylelikle nüfusun yüzde 10'undan fazlasına koronavirüs aşısı yapıldı.

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İsrail'de yaklaşık iki hafta önce koronavirüse karşı başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde 1 milyon kişiye aşı yapıldı. Başbakan Benyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Juli Edelstein, ülkenin kuzeyinde Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Umm el Fahm kasabasında aşı olan 1 milyonuncu kişiyi takdir etti. Yaklaşık 9 milyon 300 bin nüfusu bulunan İsrail'de, böylece halkın yüzde 10'undan fazlasına aşı yapılmış oldu. Netanyahu Umm el Fahm'da yaptığı konuşmada, ülkedeki salgını durdurmak için hedefin 5 milyon 500 bin kişiye aşı yapmak olduğunu söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sadece Perşembe günü 153 bin 400 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Ülkede, 60 yaş üzerindekilerin yüzde 40'ından fazlası BioNTech-Pfizer ortaklığı ile üretilen aşının ilk dozunu almış oldu. Ülkede koronavirüs aşısının yapılmasına 19 Aralık'ta başlanmıştı.

Oxford Üniversitesi uzmanlarına göre, İsrail dünyada halkın aşılanması konusunda en hızlı ilerleme kaydededen ülke oldu. Üniversite'nin "Our World in Data" adlı portalındaki verilere göre, her 100 vatandaş için 11,55 doz aşı ayıran İsrail, diğer ülkelere kıyasla açık ara önde bulunuyor.

İsrail hızlı aşılamayı nasıl başardı?

İsrail'i "korona aşısı şampiyonu" ilan eden Başbakan Netanyahu'nun, aşı konusunu bizzat takip etmesinin İsrail'in aşı konusunda hızla ilerlemesine katkı sağladığına işaret ediliyor. Netanyahu'nun ülkesine milyonlarca doz aşıyı getirebilmek için ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in yöneticisi Albert Bourla ile defalarca telefonda görüştüğü belirtiliyor. 71 yaşındaki Netanyahu, canlı yayında ilk Covid-19 aşısını olduğu sırada Bourla'nın artık "kişisel dostu" olduğunu söylemişti.

Başbakan Netanyahu canlı yayında aşı olmuştu

Başbakan Netanyahu canlı yayında aşı olmuştu

Netanyahu'nun verdiği bilgilere göre, İsrail Pfizer'den 8 milyon doz, Moderna'dan 6 milyon doz aşı sipariş etti. Ülkeye milyonlarca dozun gönderildiği bilinse de, net sayı gizli tutuluyor.

Tel Aviv'deki Sheba hastanesinin müdür yardımcısı Arnon Afek, ülkede aşı kampanyasının başarıyla yürütülmesinin farklı nedenleri olduğunu belirtiyor. Ülkede her vatandaşın sağlık sigortasının bulunduğu güçlü bir sağlık sistemi olduğuna dikkat çeken Afek, ayrıca İsrail'in tıbbi açıdan yüksek teknolojiye sahip olduğunu ve koronavirüs aşılarının depolanması için yeterince imkanın olduğunu ifade etti. Aşılamanın başlangıcından bu yana sağlık personelinin özveriyle çalıştığını dile getiren Afek, bazı hemşirelerin daha fazla insana aşı yapabilmek için mesai saatinin bitiminden sonra da çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Ayrıca İsrail'in merkezi sistemle yönetilen küçük bir ülke olmasının da vatandaşların aşılanmasını kolaylaştırdığını söyledi.

İsrail medyası: Aşının fiyatı daha yüksek

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre ülke yönetini, BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen aşı için ABD ve Avrupa'ya kıyasla yüzde 40 daha fazla ücret ödedi. Buna göre, İsrail'in bir doz aşı için 23 dolar ödediği belirtiliyor. Belçikalı politikacı Eva De Bleeker tarafından sosyal medyada yanlışlık yayınlanan fiyat listesine göre, bu aşının Avrupa'daki ücreti 12 euro.

İsrail'de 1 milyon kişinin aşılanması ile ülkede salgının başlangıcından bu yana koronavirüse yakalananlarının sayısının iki katı kadar kişi aşılanmış oldu. İsrail'de bugüne kadar 428 binden fazla vaka kaydedildi.

dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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