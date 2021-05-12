İsrail yoğun saldırılarını sürdürdü

İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. İsrail'in Gazze’ye karşı yoğun saldırısının dün geceden beri sürdüğü bildirildi. Hamas tarafından sahil kesimindeki Aşkelon, Aşdod kentlerine ve Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı yakınlarına onlarca roket atıldığı belirtildi. Cuma sabaha karşı gökyüzünü Gazze'den fırlatılan roketlerin turuncu renge çevirdiği belirtiliyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının da 621'e yükseldiğini açıkladı. Hamas ve İslami Cihad 20 militanlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail'de ise pazartesiden bu yana biri çocuk yedi kişinin öldüğü belirtiliyor.

İsrail ordusu Gazze'yi 600'den fazla kez vurduğunu belirtirken, Gazze'den bin 750 roket atıldığını duyurdu.

İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerden alev ve dumanların yükseldiği görüldü

Kara harekatı başlamadı

İsrail ordusu henüz kara harekatının başlamadığını belirtiyor. İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay John Conricus İsrail'in "bazı senaryolara hazır olduğunu" söyledi ve kara harekatının da "bir senaryo" olduğunu kaydetti. Hamas kara harekatına "ağır karşılık" vereceğini duyurdu.

İsrail hava kuvvetlerinin hava saldırılarına devam ettiği ve Hamas ile ilintili yerleri hedef aldığı belirtildi. Hamas'ın "askeri tesisleri" ve "istihbarat merkezinin" vurulduğu kaydedildi.

Bölge, 2014’deki Gazze savaşından bu yana en sert çatışmalara sahne oluyor.

BM'den çağrı

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı yoğun saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Guterres, Twitter hesabından açıklamada "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine yer verdi. BM Güvenlik Konseyi'nin Pazar günü tekrar toplanacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Washington'un "İsrail sokaklarındaki şiddet nedeniyle derin endişe" taşıdığını belirtirken, bakanlık vatandaşlarını bölgeye planladıkları seyahatlerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı.

KLM, British Airways, Virgin, Lufthansa ve İberia gibi çeşitli hava yolları bölgeye uçuşlarını durdurdu.

Öte yandan, İsrail ve Filistinliler arasındaki şiddetin sona erdirilmesi için arabuluculuk girişimleri de sürüyor. Taraflarla görüşmek üzere dün İsrail'e giden Mısırlı heyetin İsrail’in insani ateşkes planlarını reddetmesinin ardından Tel Aviv'den ayrıldığı aktarıldı.

Türkiye'den çağrı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik müdahaleleriyle ilgili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AFP, AP, DHA / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe