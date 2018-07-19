İsrail yüzlerce "Beyaz Baretli"yi Suriye'den tahliye etti

Suriye'de faaliyet gösteren, Batılı devletler ve bağışlar yoluyla finanse edilen yardım kuruluşu Beyaz Baretliler, Esad birliklerinin ilerlediği bölgelerden tahliye ediliyor. İsrail tarafından organize edilen tahliye operasyonu çerçevesinde kuruluşun yüzlerce çalışanı ve aileleri İsrail üzerinden Ürdün'e nakledildi. İsrail askeri radyosu 800 dolayında Suriyelinin Suriye'nin güney bölgelerinden tahliye edilerek Ürdün'e gönderildiğini bildirdi. Ürdün yönetimi de Suriyelilerin Almanya, Kanada ve Britanya'ya gönderileceğini duyurdu.

İsrail askeri radyosu yardım örgütünde çalışanların rejim kuvvetlerinin ülkenin güneyindeki ilerleyişi nedeniyle tehlikeye düştüklerini ve tahliye operasyonunun ABD ve Avrupa devletlerinin ricası üzerine yapıldığını bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yardım kuruluşunun Suriyeli çalışanlarının hayatları tehlikede olduğu için insani yardım kapsamında ülkeye kabul edildikleri ve Almanya, Britanya ve Kanada'nın bu kişileri belli bir süre içinde kabul edeceklerine dair "hukuken bağlayıcı" taahhütte bulundukları kaydedildi.

İsrail: Beyaz Baretliler istisna

2013 yılında kurulan "Beyaz Baretliler" adlı yardım örgütü, savaş bölgelerinde yıkılan binalardan sivillerin kurtarılması gibi faaliyetler yürütüyordu. İsrail, "Beyaz Baretliler"in Esad rejimi tarafından tutuklanma ve infazla tehdit edildiğini savunuyor.

İsrail ordusu, tahliye operasyonunun hükümetin Suriye'den mülteci kabul etmeme kararında değişiklik anlamına gelmediğini ve sadece istisnai bir insani jestte bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, "İsrail'in Suriye'deki anlaşmazlığa karışmama politikasının değişmediği ve Suriye topraklarında olan herşeyden Suriye rejimini sorumlu tuttuğu" vurgulandı.

İsrail 1967 yılında Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini kısmen işgal etmişti. Golan Tepelerinin Suriye toprakları içinde kalan bölümüne kaçanlara İsrail gıda ve ilaç yardımı yapıyordu.

İsrail Suriye'deki olaylara müdahale etmeme kararına rağmen, İsrail ile savaşan Lübnan'daki Şii Hizbullah milisine İran tarafından silah sevkiyatı yapılmasını önleme gerekçesiyle defaten Suriye'deki hedefleri bombalamıştı.

DW,AFP/AG, BK

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