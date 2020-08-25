İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes için anlaştı

İsrail ile Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, Katar'ın arabuluculuğu ile ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail topraklarına yanan balonlar gönderilmesi ve her türlü saldırının tamamen durdurulduğu belirtildi. Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, son dönemde artan gerginliğin ve İsrail'in Filistin halkına yönelik "saldırganlığının" önlenmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi. Hamas'ın açıkmasında, uzlaşmanın Katar'ın arabuluculuğu ile sağlandığı da vurgulandı.

Katarlı arabulucu ve Gazze Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi de Hamas yönetiminin bu uzlaşmayı mümkün kıldığını kaydetti.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen faaliyetlerinden sorumlu Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada ise Hamas'ın anlaşmaya uymaması halinde, İsrail'in gereken şekilde bir tutum izleyeceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, saldırılara misilleme olarak kapatılan Kerm Ebu Salim sınır kapısının açılacağı, akaryakıt nakliyatına izin verileceği, Gazze Şeridi kıyılarında balıkçılık için izin verilen bölgeninin 15 deniz miline çıkartılacağı kaydedildi.

Hamas, İsrail topraklarına artık yanan balonlar gönderilmeyeceğini açıkladı

Gazze Şeridi'ndeki akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bölgede elektrik üretimi durdurulmuştu. Bu nedenle de konutlara sadece günde dört saat elektrik verilebiliyordu. Hamas çevrelerinden alınan bilgilere göre, akaryakıt nakliyatına izin verilmesi ile Gazze Şeridi'nde yeniden elektrik üretimine başlanması bekleniyor.

Yanıcı balonlarla saldırılar

Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına, yaklaşık üç hafta boyunca yanıcı maddeler içeren balon ve naylon torba gibi cisimler ve roketle saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılar itfaiye yetkililerinin verdiği bilgilere göre İsrail'in güneyinde 400'den fazla yangına neden oldu. Yangınların, özellikle tarım alanlarına büyük zarar verdiği belirtiliyor.

Bu saldırılara İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurararak yanıt vermişti. Yaklaşık üç hafta boyunca süren karşılıklı saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaralanmış, ancak saldırılarda can kaybı olmamıştı.

2007 yılından bu yana Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, 2008, 2012 ve 2014 yıllarında İsrail ile üç savaşa girmiş, geçen yıl Katar, Mısır ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğu ile İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanmıştı.

AFP/JD,HS

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