 İsrail Suriye′den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı | DÜNYA | DW | 20.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

İsrail Suriye'de bulunan İran Devrim Muhafızları'na ait çok sayıda hedefi ve Suriye hava savunma bataryalarını savaş uçakları ile vurduğunu açıkladı.

İsrail'in hava saldırısına karşı Suriye'den fırlatılan bir savunma füzesi

İsrail'in hava saldırısına karşı Suriye'den fırlatılan bir savunma füzesi

İsrail güçlerinin geçen hafta Gazze'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

İsrail Ordusu Suriye'de bulunan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne ait çok sayıda hedefi ve Suriye hava savunma bataryalarını savaş uçakları ile vurduğunu açıkladı. Vurulan hedefler arasında karadan havaya füzeler, mühimmat depoları ve askeri üsler bulunduğu ve operasyonun bir gün önce Suriye'den yapılan füze saldırılarına misilleme olduğu kaydedildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerinin çoğunu hedeflerine ulaşmadan imha ettiğini duyurdu. Haberde Şam'ın güneyinde iki kişinin şarapnel nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve yaralıların da olduğunu duyurdu.

İsrail Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Suriye'den İsrail'e dört füze atıldığı ve füzelerin havadayken savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Saldırılar İsrail ile İran arasında bölgede devam eden güç mücadelesinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. İsrail tarafından yapılan açıklamada "İran'ın Suriye'deki tahkimatının" İsrail'in güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığı belirtildi.

İslami Cihad komutanlarına saldırı

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan 42 yaşındaki Beha Ebu’l Ata geçen hafta Salı günü Gazze'deki evine düzenlenen hava saldırısında eşiyle birlikte öldürülmüştü. İsrail güçleri eş zamanlı olarak, Şam'ın batısında başka bir Kudüs Tugayları komutanı olan Ekrem el Acuri‘nin evine yönelik roketli saldırı düzenlemiş, bu saldırıdan Acuri'nin kurtulduğu ancak evde bulunan oğlu Muaz'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İslami Cihad Hareketi komutanının öldürülmesinin ardından olayı "savaş ilanı" olarak değerlendirdikleri yönünde açıklama yapan Filistinli gruplar, Gazze'den İsrail'in iç bölgelerine roket saldırıları düzenlemişti. Gazze Şeridi'nden İsrail'e 450 füzenin atıldığı belirtiliyor. İsrail ile İslami Cihad arasında 50 saat devam eden çatışmaların ardından ise ateşkes sağlanmıştı.

İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde Hamas'tan sonra en güçlü grup olarak biliniyor. 2014'ten sonra etkisini artıran grubun İran'dan mali destek aldığı düşünülüyor. Hizbullah'la da yakın ilişkileri olan grup ABD ve Avrupa Birliği tarafından ‘terör örgütü‘ olarak tanımlanıyor.

DW, AP/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İsrail Suriye'den atılan füzeleri etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Suriye'den atılan dört füzenin İsrail füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. (19.11.2019)  

Gazze Şeridi'nde tansiyon düşmüyor

Gazze Şeridi'nde son iki gündür yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yerel kaynaklar hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümünün Filistinli militanlar olduğunu bildirdi. (13.11.2019)  

Benzer içerik

Israel - Palästina - Konflikt l Raketenangriffe auf Israel

İsrail Suriye'den atılan füzeleri etkisiz hale getirdiğini açıkladı 19.11.2019

Suriye'den atılan dört füzenin İsrail füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Israel | Siedlungsbau

HNA: ABD ölmüş barış sürecine bıçak saplıyor 20.11.2019

Washington'un Batı Şeria’daki İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukukla çelişmediği yönündeki açıklaması Alman basınında da başlıca yorum konusu.

Palästina Baha Abu Al-Ata bei israelischem Angriff getötet

İsrail İslami Cihad komutanını öldürdü 12.11.2019

İsrail’in Filistin İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, Gazze’den roket atışı yapıldığını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İsrail'in hava saldırısına karşı Suriye'den fırlatılan bir savunma füzesi

İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

İsrail Suriye'de bulunan İran Devrim Muhafızları'na ait çok sayıda hedefi ve Suriye hava savunma bataryalarını savaş uçakları ile vurduğunu açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  