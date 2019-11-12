 İsrail Suriye′den atılan füzeleri etkisiz hale getirdiğini açıkladı | DÜNYA | DW | 19.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrail Suriye'den atılan füzeleri etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Suriye'den atılan dört füzenin İsrail füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

default

İsrail güçlerinin geçen hafta Gazze'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon halen yüksek.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada Suriye'den İsrail'e dört füze atıldığı ve füzelerin havadayken savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İslami Cihad Hareketi komutanının öldürülmesinin ardından olayı "savaş ilanı" olarak değerlendirdikleri yönünde açıklama yapan Filistinli gruplar, Gazze'den İsrail'in iç bölgelerine roket saldırıları düzenlemişti. Gazze Şeridi'nden İsrail'e 450 füzenin atıldığı belirtiliyor. Ancak İsrail ordusu daha önce Suriye'den füze atıldığı yönünde bir bildirimde bulunmamıştı.

İsrail ve İslami Cihad arasında 50 saat devam eden çatışmaların ardından ise ateşkes sağlanmıştı.

Öte yandan SANA haber ajansı Şam Havalimanı yakınlarına patlamaların duyulduğunu bildirdi. İslami Cihad saldırı nedeniyle İsrail'i suçlarken, İsrail ordusundan konuyla ilgili açıklama gelmedi.

İslami Cihad komutanlarına saldırı

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan 42 yaşındaki Beha Ebu’l Ata Salı günü Gazze'deki evine yönelik düzenlenen hava saldırısında eşiyle birlikte öldürülmüştü. İsrail güçleri eş zamanlı olarak, Şam'ın batısında başka bir Kudüs Tugayları komutanı olan Ekrem el Acuri‘nin evine yönelik roketli saldırı düzenlemiş, bu saldırıdan Acuri'nin kurtulduğu ancak evde bulunan oğlu Muaz'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde Hamas'tan sonra en güçlü grup olarak biliniyor. 2014'ten sonra etkisini artıran grubun İran'dan mali destek aldığı düşünülüyor. Hizbullah'la da yakın ilişkileri olan grup ABD ve Avrupa Birliği tarafından ‘terör örgütü‘ olarak tanımlanıyor.

AFP/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gazze Şeridi'nde tansiyon düşmüyor

Gazze Şeridi'nde son iki gündür yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yerel kaynaklar hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümünün Filistinli militanlar olduğunu bildirdi. (13.11.2019)  

İsrail İslami Cihad komutanını öldürdü

İsrail’in Filistin İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, Gazze’den roket atışı yapıldığını duyurdu. (12.11.2019)  

İnsan hakları kuruluşları İsrail’e sert çıktı

İsrail Yüksek Mahkemesi’nin, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Bölge Direktörü Şakir’in sınır dışı edilmesi kararını onaması, hak savunucularının sert tepkisine yol açtı. (05.11.2019)  

Benzer içerik

Palästina Baha Abu Al-Ata bei israelischem Angriff getötet

İsrail İslami Cihad komutanını öldürdü 12.11.2019

İsrail’in Filistin İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, Gazze’den roket atışı yapıldığını duyurdu.

USA | Lindsey Graham

ABD'li senatörden Türkiye'ye yaptırım uyarısı: 95 oy hazır 14.11.2019

Beyaz Saray’daki Erdoğan-Trump görüşmesine katılan senatör Graham, S-400 ve güvenli bölge konularında ABD‘nin "kabul edebileceği" bir çözüm bulunamazsa Türkiye’ye yönelik yaptırımların Senato'dan da geçeceğini söyledi.

Israel Grenze Libanon Soldaten Artillerie

Lübnan'ın füze saldırısına İsrail'den yanıt 01.09.2019

Hizbullah İsrail’in kuzeyindeki askeri bir hedefi tanksavar füzesi ile vurdu. İsrail saldırıya yanıt olarak Güney Lübnan'daki bazı hedeflere saldırı düzenledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei

İran'da internete erişim engeli ikinci bir emre kadar sürecek

İran’da hükümet, benzin zammı protestoları sonrası getirilen internete erişim engelinin “ikinci bir emre kadar devam edeceğini” açıkladı. Almanya’dan ise İran’daki göstericilere destek açıklaması geldi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  