İsrail Suriye'den atılan füzeleri etkisiz hale getirdiğini açıkladı

İsrail güçlerinin geçen hafta Gazze'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon halen yüksek.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada Suriye'den İsrail'e dört füze atıldığı ve füzelerin havadayken savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İslami Cihad Hareketi komutanının öldürülmesinin ardından olayı "savaş ilanı" olarak değerlendirdikleri yönünde açıklama yapan Filistinli gruplar, Gazze'den İsrail'in iç bölgelerine roket saldırıları düzenlemişti. Gazze Şeridi'nden İsrail'e 450 füzenin atıldığı belirtiliyor. Ancak İsrail ordusu daha önce Suriye'den füze atıldığı yönünde bir bildirimde bulunmamıştı.

İsrail ve İslami Cihad arasında 50 saat devam eden çatışmaların ardından ise ateşkes sağlanmıştı.

Öte yandan SANA haber ajansı Şam Havalimanı yakınlarına patlamaların duyulduğunu bildirdi. İslami Cihad saldırı nedeniyle İsrail'i suçlarken, İsrail ordusundan konuyla ilgili açıklama gelmedi.

İslami Cihad komutanlarına saldırı

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan 42 yaşındaki Beha Ebu’l Ata Salı günü Gazze'deki evine yönelik düzenlenen hava saldırısında eşiyle birlikte öldürülmüştü. İsrail güçleri eş zamanlı olarak, Şam'ın batısında başka bir Kudüs Tugayları komutanı olan Ekrem el Acuri‘nin evine yönelik roketli saldırı düzenlemiş, bu saldırıdan Acuri'nin kurtulduğu ancak evde bulunan oğlu Muaz'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde Hamas'tan sonra en güçlü grup olarak biliniyor. 2014'ten sonra etkisini artıran grubun İran'dan mali destek aldığı düşünülüyor. Hizbullah'la da yakın ilişkileri olan grup ABD ve Avrupa Birliği tarafından ‘terör örgütü‘ olarak tanımlanıyor.

AFP/SSB, EC

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