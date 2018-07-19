İsrail Suriye uçağını düşürdü

İsrail, hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Suriye'ye ait bir savaş uçağını vurdu. Suriye ise Sukhoi tipi savaş uçağının kendi hava sahası içindeyken vurulduğunu belirtiyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail hava sahasını yaklaşık iki kilometre ihlal eden Suriye'ye ait bir savaş uçağının Patriot hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füzeyle vurulduğu ve uçağın Golan Tepeleri'nin Suriye tarafına düştüğü belirtildi. Ordu sözcüsü Jonathan Conricus "uçağın vurulduğunu ve büyük olasılıkla Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'nin güneyine düştüğünü, pilotların akıbeti hakkında bilgilerinin ise bulunmadığını” söyledi.

Sözcü uçağın Rusya'ya değil, Suriye hava kuvvetlerine ait olduğunu belirtti. Ayrıca ülkenin güneyinde Suriye rejim birliklerinin IŞİD'in bir uzantısına karşı yürüttüğü mücadelede yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle İsrail ordusunun yüksek alarm seviyesinde hazır beklediği kaydedildi.

Suriye ise uçağın kendi hava sahası içinde vurulduğunu duyurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA, bir askeri kaynağın "Düşman İsrail silahlı terörist grupları desteklediğini teyit ederek Suriye hava sahasındaki Sayda bölgesinde operasyon yürüten savaş uçaklarımızdan birini hedef almıştır” şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Bu, İsrail'in 2014 yılından beri düşürdüğü ilk Suriye jeti oldu.

Bölgedeki İranlı milislerin durumu

Daha önce de Suriye'nin müttefiki İranlı milis güçlerinin Golan Tepeleri'ne füze saldırısı düzenlemesi bölgede gerginliği artırmıştı. İran'ın Suriye'deki askeri varlığından duyduğu rahatsızlığı sıkça dile getiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pazartesi günü Suriye'deki durumu bir Rus heyetiyle görüşmüştü. Basında yer alan haberlere göre, İsrail hükümet temsilcisi Rusya'nın Suriye'deki İranlı milis güçlerini İsrail sınırından 100 kilometre kadar uzakta tutmayı planladığını söylemişti. Ancak Netanyahu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile gerçekleştirdiği görüşmede uzun vadede Suriye'deki tüm İran birliklerinin ve müttefiklerinin buradan çekilmesi talebinde ısrarcı olduğu kaydedilmişti.

Golan Tepeleri'ndeki BM barış gücü askerleri

Esad birlikleri Golan Tepeleri sınır hattına ulaştı

Suriye resmi yayın organları, rejim birliklerinin ülkenin güneyinde muhaliflerin ve IŞİD'in kontrolündeki toprakları ele geçirmesiyle İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınır hattına ulaştığını duyurdu.

İsrail 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında Suriye'nin kontrolündeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. 1974'de imzalanan ateşkes anlaşması Golan Tepeleri sınır hattında askerden arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasını da kapsıyordu. Birleşmiş Milletler aynı yıl iki taraf arasında ateşkesi gözlemleyen barış gücü kuvvetlerini oluşturulan tampon bölgeye gönderdi. İki ülke 2011'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlatılan ayaklanmalardan bu yana ilk kez bu sınır hattında karşı karşıya geldi.

DW,dpa,rtr,AP/SÖ,CÖ

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