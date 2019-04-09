 İsrail seçimlerinde Netanyahu önde | DÜNYA | DW | 10.04.2019

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DÜNYA

İsrail seçimlerinde Netanyahu önde

Resmi olmayan sonuçlara göre İsrail seçimlerinde yarışı Başbakan Benyamin Netanyahu önde götürüyor.

Benyamin Netanyahu

Benyamin Netanyahu

İsrail'de dün yapılan genel seçimlerde oyların büyük bölümünün sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu seçim yarışını önde götürüyor.

Oyların yüzde 97'sinin sayıldığı Çarşamba sabahı itibarıyla gerek Netanyahu'nun partisi iktidardaki Likud'un, gerekse rakibi Mavi-Beyaz ittifakı lideri eski general Benny Gantz'ın İsrail parlamentosu Knesset'de 35'er sandalyeye sahip durumda olduğu bildiriliyor. Ancak Netanyahu'nun diğer küçük sağ partiler ve Ultra-Ortodoks Yahudi partilerin desteği nedeniyle bir koalisyon hükümeti kurmak için daha fazla şansı bulunuyor. Böyle bir koalisyonun 120 sandalyeli parlamentonun 65 sandalyesine sahip olacağı tahmin ediliyor.

69 yaşındaki Netanyahu'nun rakibi Mavi-Beyaz ittifakı lideri eski general Benny Gantz destekçilerine başlangıçta zafer kazandıklarını açıklarken, gecenin ilerleyen saatlerinde Netanyahu ve iktidardaki partisi Likud'un öne geçeceğine dair işaretler artmaya başladı.

Benjamin Netanjahu mit Ehefrau Sara

Benyamin Netanyahu ve eşi Sara

“Hedefim herkesin başbakanı olmak”

Yaptığı konuşmada "Bu muazzam bir zafer" diyen Netanyahu, "İsrail halkı bana bir kez daha, beşinci kez ve bu kez daha büyük bir şekilde güvendiği için çok duygulandım" diye konuştu. Netanyahu şimdiden koalisyon kurmak için diğer küçük sağ partilerle görüşmelere başladığını da söyledi.

"Şunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum, bu sağ kanattaki partilerden oluşan bir hükümet olacak ancak hedefim sağı, solu, Yahudisi, Yahudi olmayanıyla tüm İsrail vatandaşlarının Başbakanı olmak" şeklinde konuştu.

İsrail seçmenindeki sağa kayma eğilimini ortaya koyan seçim sonuçları, İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilime yakın zamanda çözüm bulunamayacağını haber verir nitelikte.

Netanyahu yeniden seçildiği takdirde Temmuz ayında, en uzun süre başbakanlık yapan isim olma unvanını, ülkenin kurucusu David Ben-Gurion'dan devralacak.

AP,BW/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

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