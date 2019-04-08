 İsrail sandık başında | DÜNYA | DW | 09.04.2019

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DÜNYA

İsrail sandık başında

İsrail'de altı milyondan fazla seçmen genel seçim için sandık başında. Seçmenler bir anlamda Netanyahu'nun siyasi kariyerinin devam edip etmeyeceğini de oyluyor.

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İsrail'de seçmenler İsrail Parlamentosu Knesset'in 120 milletvekilini belirlemek için TSİ 7.00'den itibaren açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Seçim sandıkları TSİ 22.00'de kapanacak. Seçim sonuçlarının ise Çarşamba günü sabah saatlerinden önce açıklanması beklenmiyor.

Seçmenler bu seçimde bir anlamda Başbakan Benyamin Netanyahu'nun siyasi kariyerinin devam edip etmeyeceğini de oyluyor. 5'inci kez İsrail Başbakanı olmak için yarışan Netanyahu yeniden seçildiği takdirde Temmuz ayında, en uzun süre başbakanlık yapan isim olma unvanını, ülkenin kurucusu David Ben-Gurion'dan devralacak.

69 yaşındaki Netanyahu seçim kampanyası sürecinde siyasi deneyimine ve İsrail'in güvenliğini sağlayabilecek durumda olmasına vurgu yaptı. Geçen Cumartesi ise, seçimleri yeniden kazanması durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceğini açıkladı. Pek çok siyasi gözlemci Netanyahu'nun bu adımını sağ seçmene yönelik bir mesaj olarak değerlendiriyor.

Benny Gantz

Benny Gantz

Yolsuzluğa "sıfır tolerans"

Rakibi eski general Benny Gantz ise 13 yıldır devam eden Netanyahu iktidarına bir değişim vaat ediyor. Daha önce bir siyasi deneyimi olmayan 59 yaşındaki Gantz, seçim kampanyası sırasında Netanyahu hakkındaki yolsuzluk skandalına vurgu yaparak, yolsuzluğa karşı "sıfır tolerans" gösterileceği sözü verdi.

Anketlere göre iktidardaki Likud partisinin lideri ve Başbakan Netanyahu ile Mavi-Beyaz ittifakı lideri eski general Gantz arasındaki yarışın başa baş geçmesi bekleniyor. Her iki partinin de Knesset'te 30'ar sandalye elde edeceği tahmin ediliyor. Bu durumda her iki parti de bir koalisyon hükümetine ihtiyaç duyuyor. Bu konuda Netanyahu'nun sağ çizgideki partisi Likud'un parlamentodaki diğer küçük sağ partiler nedeniyle daha büyük şansı bulunuyor. 1949 yılındaki ilk seçimlerden bu yana hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edemedi.

AFP/Reuters,BW/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

     

  

 

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