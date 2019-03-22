İsrail ordusu Suriye'nin güneyini vurdu

İsrail ordusu, savaş uçakları ve helikopterlerle Suriye'deki bazı askeri tesisleri vurduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, vurulan hedefler arasında komuta merkezleri, gözetleme ve istihbarat noktaları ile askeri üsler olduğu belirtildi. Hava saldırısına gerekçe olarak da Pazartesi günü Golan Tepeleri bölgesindeki sınır hattında patlayıcı maddelerle saldırı girişimi gösterildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu, Suriye topraklarında olan tüm faaliyetlerden Suriye hükümetini sorumlu tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı bilgilere göre İsrail ağırlıklı olarak, ülkenin güneyindeki Kuneytra vilayetine bağlı Tel Ahmar bölgesini hedef aldı. Suriye devlet televizyonu ise İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında sadece maddi zarar meydana geldiği ve Suriye ordusunun bu saldırılara karşı karadan havaya savunma sistemleri ile yanıt verdiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail hava saldırısında Suriye'nın Irak sınırına yakın kentlerinden Ebu Kemal'de bulunan, İran yanlısı milislerin konuşlandığı bir üssün de hedef alındığını duyurdu.

Golan Tepeleri'nde artan tansiyon

İsrail ordusu, hava saldırısından önce yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında patlayıcılarla saldırı düzenleme hazırlığı içinde olan dört kişinin vurulduğunu duyurmuştu. Ancak bu dört kişinin kimlikleri ve hangi örgüt ya da kurum adına hareket ettikleri belirsizliğini koruyor.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Golan Tepeleri'nin Lübnan ve Suriye ile sınır hattını oluşturan bölgelerinde gerginlikler son dönemde artması nedeniyle buradaki askeri varlığını güçlendirdi. Geçtiğimiz günlerde, Lübnan Hizbullahı'na ait bir televizyon kanalında İsrail, Şii milislerin önde gelen bir üyesini Suriye'de öldürmekle suçlanmıştı. İsrail silahlı kuvvetlerinin, bölgede bir intikam saldırısı olasılığına karşı teyakkuzda olduğu bildiriliyor.

60 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğindeki bir kaya platosu olan Golan Tepeleri, bölgede stratejik açıdan son derece büyük bir öneme sahip. İsrail 1967 yılında işgal altına aldığı bu bölgeyi, 1981'de ilhak etme kararı almıştı. Ancak Golan Tepeleri uluslararası hukuka göre Suriye'ye ait sayılıyor.

dpa / ET,HS

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