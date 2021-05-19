 İsrail ordusu Hamas′ın Gazze′deki tünel sistemini vurdu | DÜNYA | DW | 20.05.2021

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DÜNYA

İsrail ordusu Hamas'ın Gazze'deki tünel sistemini vurdu

İsrail ordusu Hamas’ın Gazze kentinin altında bulunan tünel sisteminin bazı bölümlerini bombaladı. Han Yunus'ta da çeşitli hedeflere hava operasyonu düzenlendi.

ARŞİV

ARŞİV

İsrail radikal İslamcı Hamas'ın Gazze kentindeki tünel sisteminin bazı bölümlerini bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada 24 saat içinde "metro" adı verilen tünel sistemi üzerinde yer alan onlarca hedefin vurulduğu belirtildi. Ayrıca Han Yunus'ta bir Hamas komutanının evinin, bir Hamas silah fabrikasının ve roket atış rampalarının vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu twitter hesabı üzerinden Hamas'ın yeraltı tünellerini anlatan bir video yayınladı. Videoda, tünel sisteminin yıllar boyunca inşa edildiği, yüzlerce kilometre uzunluğunda olduğu ve Gazze Şeridi'ne savaşçı, cephane ve gıda taşımak için kullanıldığı, kimi zaman bu nakillerin araçlarla yapıldığı belirtilirken, Gazze kentinin altında bulunan sistemin bağlantı noktalarının ve stratejik konumlarının vurulduğu da kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Maas

Maas İsrail'e gitti

İsrail ile Filistinli Hamas örgütü arasında ateşkesin sağlanması amacıyla uluslararası diplomatik çabalar da son günlerde yoğunlaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün resmi ziyaret amacıyla İsrail'e gitti. İsrail dışişleri ve savunma bakanlarıyla bir araya gelecek olan Maas'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Ramallah'ta Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelecek olan Maas, seyahat öncesinde Berlin'de bir açıklama yaptı. "İsrailliler ve Filistinliler barışçıl bir gelecek için tekrar bir perspektife ihtiyaç duyuyor" diyen Maas aksi takdirde gerilimin yeniden tırmanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Maas Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'nün sorunun çözümünde yeniden etkin bir rol oynamasını ümit ettiğini belirtti.

Hamas'ın bir üst düzey yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada kısa süre içinde bir ateşkes sağlanmasının mümkün olduğunu söylemişti. İsrail medyasında yer alan haberlerde de bir ya da iki gün içinde silahların susabileceği belirtilmişti. Bu arada Filistin bölgelerinden İsrail'e yönelik roket atışları dün gece de devam etti.

 

KNA,dpa / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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