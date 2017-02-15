 İsrail Omicron′a rağmen ″kırmızı″ listesini boşaltıyor | DÜNYA | DW | 06.01.2022

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DÜNYA

İsrail Omicron'a rağmen "kırmızı" listesini boşaltıyor

İsrail "kırmızı liste"ye dahil ederek seyahat kısıtlaması uyguladığı tüm ülkeleri bu listeden çıkarma kararı aldı. Listede Türkiye de bulunuyordu.

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İsrail, pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkelerin yer aldığı "kırmızı liste"yi boşaltma kararı aldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Omicron vakalarındaki artışa karşın hükümete bu listedeki tüm ülkelerin çıkarılması tavsiyesinde bulundu.

Bakanlığın tavsiye niteliğindeki kararının hükümet tarafından resmen onaylanmasının ardından bu gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakanlık, yurt dışından İsrail'e giren kişilerin yaydığı enfeksiyonun toplam bulaş sayısı içindeki oranı göz önünde bulundurularak bu kararı aldıklarını açıkladı.

"Kırmızı liste"de Türkiye, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Meksika, Etiyopya ve Tanzanya bulunuyordu. Türkiye, İsrail'in geçen ay dünya genelinde Omicron vakalarındaki artış nedeniyle listeye aldığı ülkelerden biriydi.

Turistlere yönelik yasak da kaldırılmıştı

İsrail, geçen Kasım ayı sonunda da tüm yabancı turistlerin ülkeye girişine yasak getirmişti. Ancak İsrail geçtiğimiz günlerde düşük riskli ülkelerden turistlerin aşılı oldukları takdirde ülkeye girebileceğini duyurdu.

Aşılı turistlerin İsrail'e girişine Pazar gününden itibaren izin verilecek. Bu kişilerin hem uçağa binerken negatif test sonucu göstermesi, indikten sonra da PCR testi yaptırması ve sonucunu alana kadar karantinada beklemesi zorunlu.

İsrail'de Çarşamba günü tespit edilen 16 bin 115 yeni vakayla pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İsrail hafta başında 60 yaşın üzerindekiler ve sağlık çalışanları için dördüncü doz Covid-19 aşısı uygulamaya başladı.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de şu ana dek 4,3 milyon civarında kişi üç doz koronavirüs aşısı oldu. Nüfusun 2,8 milyonluk kesimiyse henüz hiç aşı yaptırmadı.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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