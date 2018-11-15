İsrail nisanda erken seçime gidiyor

İsrail'in yaklaşık bir aydır krizle boğuşan koalisyon hükümeti, parlamentoyu feshetme ve erken seçime gitme kararı aldı. Seçim 9 Nisan 2019’da yapılacak.
Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail hükümeti, parlamentoyu feshetme ve 9 Nisan 2019 tarihinde erken seçime gitmeye karar verdi. Sağ çizgideki koalisyon hükümeti, kararı pazartesi günü oy birliğiyle aldı.
Ultra Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını öngören bir yasa tasarısı, İsrail'de koalisyon ortakları arasında krize neden olmuştu. Tasarının ocak ayı ortasında nihai oylamaya sunulması planlanıyordu.
Tasarıyı desteklemeyeceğini açıklayan eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, erken seçim kararından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Lieberman kasım ayında, İsrail ile Filistinli örgütler arasında ateşkes ilan edilmesine tepki göstererek görevinden istifa etmişti. İstifa üzerine parlamento desteği 120 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeye düşen Netanyahu hükümeti, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Erken seçim kararı alınmasaydı, İsrail'de seçimler kasım ayında yapılacaktı.
2009 yılından bu yana görevde olan Netanyahu, yolsuzluk suçlamalarıylada karşı karşıya. Başbakan hakkındaki soruşturma sürüyor.
AP,dpa/BÜ,EC
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